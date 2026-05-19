В Башкирии проверят работу аттракционов после несчастного случая в Стерлитамаке

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил гостехнадзору республики усилить проверки аттракционов после инцидента с 12-летним школьником в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 мая в парке имени Гагарина в Стерлитамаке 12-летний школьник получил тяжелые травмы во время катания на аттракционе «Вальс-ракушка». Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

С просьбой проверить работу аттракционов в республике обратилась на заседании правительства начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

«Аттракционы относятся к объектам повышенной опасности и могут нести угрозу жизни и здоровью жителей, поэтому необходимо обеспечить их безопасную эксплуатацию», — отметил Андрей Назаров. По его словам, проверки технического состояния развлекательного оборудования должны проводиться регулярно, а все сотрудники, работающие на аттракционах, должны иметь соответствующую квалификацию и проходить регулярное обучение.

Майя Иванова