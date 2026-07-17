Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева
Вдова народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева умерла в возрасте 74 лет. Об этом написал блогер Андрей Флор на странице во «ВКонтакте».
Вдова Юрия Николаева Элеонора (вторая справа) на церемонии прощания с мужем (ноябрь 2025 года)
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Ушла тихо вслед за мужем: умерла жена Юрия Николаева», — отметил он.
Андрей Флор опубликовал кадры с Троекуровского кладбища. Блогер отметил, что Элеонора Николаева умерла 12 июля 2026 года, спустя восемь месяцев после смерти супруга. Вдова телеведущего была похоронена рядом с мужем. Юрий и Элеонора поженились в 1975 году и прожили вместе более 50 лет. Детей у пары не было.
Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года. Он получил известность как ведущий и участник телепрограмм «Утренняя звезда», «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами». О смерти телеведущего сообщил народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе.
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Как прощались с Юрием Николаевым
Юрий Николаев, народный артист России, стал широко известен благодаря своей работе телеведущим на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, где он начал карьеру в 1973 году. С 1975 по 1991 год он был постоянным ведущим популярной музыкальной программы «Утренняя почта», а затем в 1991 году основал собственную продюсерскую фирму «Юникс» и запустил программу для юных талантов «Утренняя звезда», которую вёл до 2003 года. Именно эта программа дала старт таким артистам, как Анжелика Варум, Валерия, Алсу и Сергей Лазарев.
Помимо этих программ, Юрий Николаев также вёл «Голубой огонёк», «Песню года», детскую программу «Спокойной ночи, малыши!», а также шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами». В 1995 году он стал соучредителем первого российского мужского журнала «Медведь». Его вклад в развитие отечественного телевидения был отмечен орденами Дружбы и Почёта. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Николаева, отметив его талант и значительный вклад в творческое воспитание подрастающего поколения.