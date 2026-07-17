Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева

Вдова народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева умерла в возрасте 74 лет. Об этом написал блогер Андрей Флор на странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вдова Юрия Николаева Элеонора (вторая справа) на церемонии прощания с мужем (ноябрь 2025 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вдова Юрия Николаева Элеонора (вторая справа) на церемонии прощания с мужем (ноябрь 2025 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ушла тихо вслед за мужем: умерла жена Юрия Николаева», — отметил он.

Андрей Флор опубликовал кадры с Троекуровского кладбища. Блогер отметил, что Элеонора Николаева умерла 12 июля 2026 года, спустя восемь месяцев после смерти супруга. Вдова телеведущего была похоронена рядом с мужем. Юрий и Элеонора поженились в 1975 году и прожили вместе более 50 лет. Детей у пары не было.

Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года. Он получил известность как ведущий и участник телепрограмм «Утренняя звезда», «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами». О смерти телеведущего сообщил народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе.