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Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева

Вдова народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева умерла в возрасте 74 лет. Об этом написал блогер Андрей Флор на странице во «ВКонтакте».

Вдова Юрия Николаева Элеонора (вторая справа) на церемонии прощания с мужем (ноябрь 2025 года)

Вдова Юрия Николаева Элеонора (вторая справа) на церемонии прощания с мужем (ноябрь 2025 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вдова Юрия Николаева Элеонора (вторая справа) на церемонии прощания с мужем (ноябрь 2025 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ушла тихо вслед за мужем: умерла жена Юрия Николаева», — отметил он.

Андрей Флор опубликовал кадры с Троекуровского кладбища. Блогер отметил, что Элеонора Николаева умерла 12 июля 2026 года, спустя восемь месяцев после смерти супруга. Вдова телеведущего была похоронена рядом с мужем. Юрий и Элеонора поженились в 1975 году и прожили вместе более 50 лет. Детей у пары не было.

Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года. Он получил известность как ведущий и участник телепрограмм «Утренняя звезда», «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами». О смерти телеведущего сообщил народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе.

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Как прощались с Юрием Николаевым

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Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым

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Прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

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Телеведущий Валдис Пельш

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Прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

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Телеведущая Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева

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Композитор, певец Игорь Николаев

Композитор, певец Игорь Николаев

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Телеведущая Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева

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Певец Валерий Сюткин (слева)

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Певец Александр Буйнов (слева)

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Депутат Госдумы Сергей Неверов

Депутат Госдумы Сергей Неверов

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Певец Юрий Антонов (в центре)

Певец Юрий Антонов (в центре)

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Певица Пелагея

Певица Пелагея

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Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

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Прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

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Депутат Вячеслав Фетисов

Депутат Вячеслав Фетисов

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Прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

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Телеведущий Валдис Пельш (в центре)

Телеведущий Валдис Пельш (в центре)

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

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Диктор Алла Данько

Диктор Алла Данько

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Телеведущий Владимир Березин (справа)

Телеведущий Владимир Березин (справа)

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Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта (в центре) и певец Валерий Сюткин (второй справа)

Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта (в центре) и певец Валерий Сюткин (второй справа)

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Гендиректор холдинга «Европейская медиагруппа» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов

Гендиректор холдинга «Европейская медиагруппа» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов

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Композитор, певец Игорь Николаев (слева) и гендиректор «Первого канала Константин Эрнст

Композитор, певец Игорь Николаев (слева) и гендиректор «Первого канала Константин Эрнст

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Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

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Церемония прощания с Юрием Николаевым

Церемония прощания с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

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Дизайнер Оксана Ярмольник

Дизайнер Оксана Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: композитор Владимир Матецкий, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и вдова Юрия Николаева Элеонора Николаева

Слева направо: композитор Владимир Матецкий, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и вдова Юрия Николаева Элеонора Николаева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Анита Цой

Певица Анита Цой

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Бизнесмен Александр Гафин

Бизнесмен Александр Гафин

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Прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Валдис Пельш

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Александр Маршал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Зара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Елена Малышева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Композитор, певец Игорь Николаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Елена Малышева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Валерий Сюткин (слева)

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Певец Александр Буйнов (слева)

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Депутат Госдумы Сергей Неверов

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Певец Юрий Антонов (в центре)

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Певица Пелагея

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Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Депутат Вячеслав Фетисов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прощание с Юрием Николаевым

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Телеведущий Валдис Пельш (в центре)

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

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Диктор Алла Данько

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Телеведущий Владимир Березин (справа)

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Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта (в центре) и певец Валерий Сюткин (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор холдинга «Европейская медиагруппа» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Композитор, певец Игорь Николаев (слева) и гендиректор «Первого канала Константин Эрнст

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Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония прощания с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дизайнер Оксана Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: композитор Владимир Матецкий, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и вдова Юрия Николаева Элеонора Николаева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Анита Цой

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Бизнесмен Александр Гафин

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Прощание с Юрием Николаевым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Юрий Николаев, народный артист России, стал широко известен благодаря своей работе телеведущим на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, где он начал карьеру в 1973 году. С 1975 по 1991 год он был постоянным ведущим популярной музыкальной программы «Утренняя почта», а затем в 1991 году основал собственную продюсерскую фирму «Юникс» и запустил программу для юных талантов «Утренняя звезда», которую вёл до 2003 года. Именно эта программа дала старт таким артистам, как Анжелика Варум, Валерия, Алсу и Сергей Лазарев.

Помимо этих программ, Юрий Николаев также вёл «Голубой огонёк», «Песню года», детскую программу «Спокойной ночи, малыши!», а также шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами». В 1995 году он стал соучредителем первого российского мужского журнала «Медведь». Его вклад в развитие отечественного телевидения был отмечен орденами Дружбы и Почёта. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Николаева, отметив его талант и значительный вклад в творческое воспитание подрастающего поколения.

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