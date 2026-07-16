Высокоскоростную цель и восемь БПЛА сбили в Воронежской области: есть повреждения

За прошедшие сутки над Воронежем и двумя районами Воронежской области были уничтожены восемь беспилотников и одна высокоскоростная цель. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале утром 16 июля. Пострадавших в результате атак нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате падения фрагментов БПЛА в пригороде Воронежа оказались повреждены стена и остекление частного дома. Повреждения также получил один автомобиль.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», высокоскоростная цель, предположительно — ракета, была сбита в одном из южных районов Воронежской области.

Сирены в Воронеже вчера включали несколько раз. Два раза в регионе объявлялась ракетная опасность: первый раз — в 11:44 с отбоем в 12:24, а во второй — в 12:27. Отмена последовала в 12:40. Кроме того, в 15:09 была объявлена опасность атаки БПЛА в Воронежской области. Сигнал тревоги в связи с непосредственной угрозой удара беспилотника в Воронеже прозвучал в 15:50.

Ночью в Воронеже также была объявлена воздушная тревога по БПЛА — в 1:06. Спустя три с половиной часа в очередной раз была объявлена ракетная опасность. Отбой был объявлен в 6:20. Опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе в настоящее время сохраняется.

UPD. По информации Минобороны РФ, минувшей ночью — в период с 21:00 до 8:00 — средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников самолетного типа. В Черноземье, помимо Воронежской области, дроны также ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Денис Данилов