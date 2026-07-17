В Кузбассе возбуждено дело о незаконном использовании сим-боксов группой лиц

Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

Как установило следствие, с июня по июль 2026 года фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, незаконно использовали абонентские терминалы пропуска трафика и виртуальную телефонную станцию, обеспечивая возможность дистанционных хищений денежных средств россиян.

В ходе обысков изъяты сим-боксы и свыше 650 сим-карт. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирской области ФСБ задержала 55 участников преступной группы, оказывавших помощь действующим с территории Украины мошенникам. Возбуждено 30 уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. 40 подозреваемых отправлены в СИЗО.

Михаил Кичанов