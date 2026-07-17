Япония сохранила запрет на восхождение женщины на императорский трон
Парламент Японии в пятницу принял поправки в закон о престолонаследии, но отклонил ту, что позволяла женщинам императорской семьи занимать трон хризантем. Запрет сохранен вопреки широкой общественной поддержке идеи равенства, сообщает AFP.
За законопроект в верхней палате отдано 184 голоса из 241, против — 57. Поправки позволяют принимать в императорскую семью дальних родственников из числа мужчин старше 15 лет, если они не женаты. Женщинам дозволяется сохранять свой статус после вступления в брак с простолюдином, что уже разрешено мужчинам. Однако закон исключает возможность того, что популярная 24-летняя принцесса Айко, дочь Нарухито, или две старшие сестры Хисахито когда-либо станут императорами.
Будущее императорского дома, который, по легенде, ведет свое происхождение от синтоистской богини солнца Аматэрасу, в настоящее время зависит от принца Хисахито. 19-летний племянник императора Нарухито не женат, только что окончил школу и в настоящее время изучает энтомологию. Если у Хисахито не будет сына, то ветка потеряет права на трон.
Закон вызвал разногласия внутри правящей Либерально-демократической партии. Ее лидер Санаэ Такаити, первая в Японии женщина-премьер, выступала против наследования власти женщинами. В начале июня на встрече 13-и политических партий и парламентских групп изменения в закон поддержали семь.
Популярная в стране ежедневная газета Yomiuri Shimbun, обычно активно поддерживающая партию власти, раскритиковала закон в редакционной статье.
Опрос, проведенный в мае Asahi Shimbun, показал, что 72% респондентов выступают за допуск к трону женщин императорской фамилии. В настоящее время императорская семья состоит в общей сложности из 16 человек, включая пятерых мужчин — помимо самого 66-летнего императора Нарухито, это его брат Фумихито 60 лет от роду, Хисахито, а также 92-летний экс-император Акихито и его 90-летний брат Масахито.
Дискуссии вокруг закона о престолонаследии в Японии ведутся давно из-за беспокойства о стабильности императорского дома и уменьшения числа его членов, имеющих право на трон. В 2005 году эксперты предупреждали о сложности поддержания стабильной мужской линии наследования, и тогда предлагалось ввести принцип прямого наследования без гендерных различий. Однако рождение в 2006 году принца Хисахито, первого мальчика в императорской семье с 1965 года, позволило отложить эти дебаты. Тем не менее, общественные дискуссии не прекращались, особенно по мере сокращения численности императорской семьи, которая с 67 человек до Второй мировой войны сократилась до 16 к нынешнему моменту. Большинство японцев, до 80%, поддерживают идею женщин на троне, что регулярно подтверждается опросами.
На протяжении многих лет Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин неоднократно рекомендовал Японии пересмотреть закон о престолонаследии, чтобы разрешить женщинам вступать на должность императора. Однако японские власти, включая генерального секретаря кабинета министров Есимасу Хаяси, называли эти претензии неуместными, утверждая, что способ престолонаследия является фундаментальным вопросом для государства и не подлежит внешнему вмешательству. Изменение текущего порядка престолонаследия не приветствуется консервативными кругами и правящей Либерально-демократической партией, несмотря на то что её лидер, Санаэ Такаити, сама стала первой женщиной, возглавившей правительство Японии.
Помимо вопроса о женском престолонаследии, парламент также рассматривал возможность расширения состава императорской семьи за счет «усыновления» мужчин из дальних ветвей, лишенных статуса после Второй мировой войны. Это решение направлено на увеличение числа официальных представителей для выполнения обязанностей и решение демографического кризиса в монархии. Однако эта идея сталкивается со скепсисом экспертов и общественности, которая считает такое расширение искусственным.