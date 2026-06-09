Японские партии поддержали изменение закона об императорской семье

Политические партии Японии поддержали предложение об изменении закона по сохранению числа членов императорской семьи из-за выросших рисков кризиса престолонаследия, передает Kyodo News.

Спикер Палаты представителей Эйсуке Мори сообщил, что на встрече 13 политических партий и парламентских групп изменения в закон поддержали семь. В их числе правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити. Kyodo News отмечает, что лишь некоторые небольшие оппозиционные силы выступают против проекта.

Согласно действующему закону об императорском доме, унаследовать трон может только мужчина, у которого по отцовской линии значится император. Женщины теряют свой императорский статус после вступления в брак. У 66-летнего императора Нарухито три наследника: его младший брат, наследный принц Фумихито (60 лет), его племянник принц Хисахито (19 лет) и его дядя принц Хитачи (90 лет).

Два основных предлагаемых изменения позволят женщинам сохранять императорский статус после вступления в брак, а также разрешат императорской семье усыновлять мужчин из 11 бывших семейных ветвей. Проект также подразумевает, что пожелания женщин, сохранять статус после вступления в брак или отказаться от него, будут учитываться. При этом неизвестно, получат ли их мужья и дети статус членов императорской семьи.

ЛДП намерена доработать законопроект и представить его на следующем заседании, которое назначено на 10 июня. Ожидается, что документ будет принят до конца текущей парламентской сессии — она завершится 17 июля.

Эрнест Филипповский