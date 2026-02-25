В Приморье запретили публиковать сведения об ударах беспилотников

Законодательное собрание Приморского края сегодня внесло изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», согласно которым вводятся штрафы за обнародование данных об атаках беспилотников и последствиях их ударов.

Согласно сообщению пресс-службы парламента края, устанавливается административная ответственность за распространение в СМИ и интернете информации «о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) атаки, факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений».

Также запрещается разглашать сведения о местоположении военных объектов, размещении и применении сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

За нарушение запрета предусмотрено предупреждение или штраф до 2,5 тыс. руб. для граждан, для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб. При повторном правонарушении в течение года размер штрафов увеличивается вдвое для граждан и юрлиц, а для должностных лиц — до 50 тыс. руб.

В течение четырех лет российско-украинского вооруженного конфликта официально не сообщалось об атаках беспилотников на территории Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток