Ким Чен Ын заверил делегацию Китая в незыблемости договора о взаимопомощи
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне партийно-правительственную делегацию Китая. Глава государства выделил значимость договора между странами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, к 65-летию заключения которого приурочен визит, сообщает ЦТАК.
Как отметил лидер КНДР, визит китайской делегации демонстрирует намерение Пекина исполнить соглашения, которые были достигнуты на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в начале июня в Пхеньяне. Тогда стороны договорились запустить «новую фазу развития корейско-китайских отношений». В частности, решено было усилить контакты на высшем уровне между руководящими партиями, расширить обмен и содействие во всех сферах, в том числе политической, экономической и культурной.
Делегацию КНР возглавляет председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунин. Он подтвердил готовность Китая работать над реализацией соглашений с целью «укрепления политического взаимного доверия, двусторонней солидарности, а также расширения и развития взаимного сотрудничества».
Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает растущую активность контактов на высоком уровне между Пхеньяном и Пекином. Визит китайской делегации состоялся всего через несколько дней после поездки главы правительства КНДР Пак Тхэ Сона в Китай, где он встречался с Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими чиновниками.
Упомянутый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и Северной Кореей был заключен в 1961 году и обязывает КНР оказывать военную помощь КНДР в случае войны. Этот договор существует до сих пор, и согласно ему, Китай обязан прийти на военную выручку Северной Корее в случае военного конфликта. Однако публично Пекин выступал против ядерных испытаний Пхеньяна.
Китай является основным политическим и экономическим союзником Северной Кореи, выступая в роли покровителя и спонсора. До пандемии COVID-19 туристы из КНР составляли 90% всех иностранных туристов в Северной Корее, что было важным источником валюты для Пхеньяна. Несмотря на тесные связи, Китай с опаской относится к сближению КНДР с Россией, поскольку Пекин, вероятно, хочет восстановить свое влияние на Северную Корею и предотвратить чрезмерное сближение Пхеньяна с Москвой. При этом Россия и Китай демонстрировали «единодушие» и готовность «дружить втроем» на фоне геополитического противостояния в регионе.