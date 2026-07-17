Ким Чен Ын заверил делегацию Китая в незыблемости договора о взаимопомощи

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне партийно-правительственную делегацию Китая. Глава государства выделил значимость договора между странами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, к 65-летию заключения которого приурочен визит, сообщает ЦТАК.

Как отметил лидер КНДР, визит китайской делегации демонстрирует намерение Пекина исполнить соглашения, которые были достигнуты на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в начале июня в Пхеньяне. Тогда стороны договорились запустить «новую фазу развития корейско-китайских отношений». В частности, решено было усилить контакты на высшем уровне между руководящими партиями, расширить обмен и содействие во всех сферах, в том числе политической, экономической и культурной.

Делегацию КНР возглавляет председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунин. Он подтвердил готовность Китая работать над реализацией соглашений с целью «укрепления политического взаимного доверия, двусторонней солидарности, а также расширения и развития взаимного сотрудничества».

Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает растущую активность контактов на высоком уровне между Пхеньяном и Пекином. Визит китайской делегации состоялся всего через несколько дней после поездки главы правительства КНДР Пак Тхэ Сона в Китай, где он встречался с Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими чиновниками.

Эрнест Филипповский