Морпехи США высадились на борт нефтяного танкера в Оманском заливе
Военнослужащие США высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для его досмотра, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). С 2024 года Wen Yao находится в санкционных списках за перевоз иранской нефти и содействие Национальной иранской нефтяной компании.
Как сообщило командование в соцсети X, проверку судна непосредственно на его борту проводят морские пехотинцы из состава 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты. Действия проводятся в рамках контроля за соблюдением установленного режима блокады. Помимо досмотра Wen Yao, американские военные поднялись на борт еще одного неназванного корабля.
По данным ведомства, силы США перенаправили три коммерческих судна, которые предприняли попытку прорвать блокаду. Еще одно судно-нарушитель было полностью выведено из строя. Режим блокады портов Ирана действует с 14 июля.
Морская блокада портов Ирана была установлена США 13 апреля 2026 года после безрезультатных переговоров в Пакистане по вопросам ядерной программы Ирана и контроля судоходства в Ормузском проливе. Целью блокады, которая распространяется также на Оманский залив и Аравийское море, является лишение Ирана основного источника доходов от экспорта нефти, а также создание рычага давления на Китай. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что любые иранские суда, приблизившиеся к зоне блокады, будут немедленно уничтожены.
По оценкам Министерства обороны США, из-за американской блокады Иран потерял $4,8 млрд. Блокада привела к логистическому кризису: иранские наземные хранилища переполнены, и страна вынуждена использовать старые танкеры в качестве плавучих хранилищ. Более того, Иран начал закрывать свои нефтяные скважины из-за невозможности отгрузить нефть. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), с начала блокады американские военнослужащие перехватили и развернули 33 судна, большая часть из которых — нефтяные танкеры, а 9 судов были выведены из строя.