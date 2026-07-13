США возобновят морскую блокаду Ирана вечером 14 июля
США возобновят блокаду морских портов Ирана 14 июля в 16:00 по восточному времени (23:00 мск). Это следует из заявления Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования будут обеспечивать блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы или из них. Военные США продолжают поддерживать движение через региональные воды всех судов, не нарушающих блокаду»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.
США уже вводили морскую блокаду Ирана с 13 апреля по 18 июня. За это время, по данным CENTCOM, американские военнослужащие перенаправили более 140 судов и вывели из строя более девяти.
О возобновлении блокады иранских портов президент США Дональд Трамп объявил 13 июля. Решение было принято спустя пять дней после возобновления боевых действий между США и Ираном.
Морская блокада иранских портов со стороны США впервые была введена 13 апреля 2026 года и стала ответом на провал переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде, где стороны не достигли соглашения по ядерной программе Ирана и управлению судоходством в Ормузском проливе. Целью блокады было лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти, которая обеспечивает около 90% экономики страны. При этом американские военные подчеркивали, что не препятствуют свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив не в иранские порты, а также разрешали провоз гуманитарных грузов под досмотром.
В ответ на блокаду Иран пригрозил ответными действиями и даже обещал атаковать американские военные корабли в случае нарушения режима изоляции. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявлял о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с противником. Юридическая легитимность блокады вызывала сомнения у некоторых экспертов, которые указывали на ее возможное противоречие международному морскому праву. Операция США по блокировке иранских портов сопровождалась размещением значительных военных сил, включая авианосцы, эсминцы, десантные корабли, истребители и самолеты-заправщики. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявлял, что США готовы поддерживать блокаду столько, сколько потребуется.
Первая блокада была снята 18 июня 2026 года после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который предусматривал отказ Ирана от разработки ядерного оружия. Однако спустя пять дней после возобновления боевых действий между США и Ираном 8 июля 2026 года, президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов. Это произошло после того, как Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, а американские силы взяли пролив под свой контроль.