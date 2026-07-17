Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло почти до 5 тыс.

Число погибших в результате двух землетрясений в конце июня в Венесуэле выросло до 4930 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Число пострадавших не изменилось — ранено было 16 740 человек. 17 907 человек остались без жилья. В пунктах временного размещения находятся 21 210 человек.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей в минуту и стали самыми мощными с 1900 года. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».