В США обнаружили причину падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Манхэттена
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) обнаружил следы столкновения с птицей в деле о крушении экскурсионного вертолета Bell 206L-4 в 2025 году в Нью-Йорке, сообщает Reuters. Тогда вертолет перевернулся и рухнул в реку Гудзон. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.
Авария произошла в апреле 2025 года. Для воздушного судна это был восьмой экскурсионный полет за день. Оно следовало по туристическому маршруту от статуи Свободы к мосту Джорджа Вашингтона, после чего должно было повернуть на юг и продолжить движение над Гудзоном.
По словам очевидцев, перед катастрофой они слышали грохот и треск, исходившие от вертолета. Одна из свидетельниц также сообщила NTSB, что за несколько минут до аварии видела, как у маяка Ньюпорт в Джерси-Сити взлетела большая стая гусей.
Крушение привлекло внимание к безопасности полетов над Манхэттеном, отмечает Reuters. Воздушное пространство сильно перегружено из-за большого количества турфирм и операторов вертолетного трансфера до местных аэропортов.
Столкновения с птицами являются одной из предполагаемых причин авиационных происшествий. Например, в декабре 2024 года в Южной Корее причиной крушения самолета Boeing 737–800 авиакомпании Jeju Air, предположительно, стала техническая неисправность, возникшая из-за столкновения со стаей птиц. Эксперты предполагали, что у воздушного судна вышли из строя двигатели или отказали тормоза, а гидравлическая система могла быть повреждена.
Помимо столкновений с птицами, распространёнными причинами крушений вертолётов являются технические неисправности и ошибки пилотирования. Так, в январе 2025 года причиной падения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском стал отказ трансмиссии, вызванный попаданием постороннего предмета в муфту свободного хода. В мае 2025 года в Орловской области вертолет Ми-8 также разбился из-за технической неисправности. В Кемеровской области в феврале 2023 года вертолет Eurocopter потерял управление при посадке в сильном снежном вихре, что привело к гибели одного пассажира.