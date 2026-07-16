В США обнаружили причину падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Манхэттена

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) обнаружил следы столкновения с птицей в деле о крушении экскурсионного вертолета Bell 206L-4 в 2025 году в Нью-Йорке, сообщает Reuters. Тогда вертолет перевернулся и рухнул в реку Гудзон. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.

Авария произошла в апреле 2025 года. Для воздушного судна это был восьмой экскурсионный полет за день. Оно следовало по туристическому маршруту от статуи Свободы к мосту Джорджа Вашингтона, после чего должно было повернуть на юг и продолжить движение над Гудзоном.

По словам очевидцев, перед катастрофой они слышали грохот и треск, исходившие от вертолета. Одна из свидетельниц также сообщила NTSB, что за несколько минут до аварии видела, как у маяка Ньюпорт в Джерси-Сити взлетела большая стая гусей.

Крушение привлекло внимание к безопасности полетов над Манхэттеном, отмечает Reuters. Воздушное пространство сильно перегружено из-за большого количества турфирм и операторов вертолетного трансфера до местных аэропортов.