Иран отрицает освобождение заключенных США
Судебная власть Ирана отрицает, что республика освобождала каких-либо заключенных США. Пресс-релиз опубликовали иранские СМИ, в том числе агентство Tasnim News.
Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американки, которую задержали в Иране в 2024 году. Он поблагодарил Тегеран за этот жест доброй воли в посте в Truth Social. Имя освобожденной гражданки США господин Трамп не раскрыл.
«Не было ни освобождения каких-либо американских заключенных из иранских тюрем, ни обмена»,— отмечается в пресс-релизе иранской судебной власти.
Отношения между США и Ираном давно осложняются вопросами обмена заключенными и ядерной программой. Например, в 2023 году при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными в формате «пять на пять», в рамках которого Тегеран также получил доступ к почти 6 млрд долларов, замороженным из-за санкций. Однако, несмотря на такие сделки, стороны часто расходятся в публичной трактовке условий, опасаясь быть заподозренными в излишней уступчивости.
В ходе подобных переговоров возникают и другие проблемы, например, Иран в 2025 году заявил, что готов возобновить диалог с США, но при условии прекращения атак на Израиль. Обсуждения часто проходят при посредничестве третьих стран, таких как Оман. При этом в прошлом США и Иран уже контактировали через Египет и Турцию для снижения напряженности, хотя Тегеран отказывается выполнять американские условия, включая выплату компенсаций и признание «агрессии».