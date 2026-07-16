Иран освободил задержанную в 2024 году американку
Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году гражданке США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон признателен Тегерану за этот жест доброй воли.
«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при "президентстве" сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится за пределами Ирана в безопасности и в хорошем состоянии»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Имя освобожденной гражданки США господин Трамп не раскрыл.
Освобождение гражданки США происходит на фоне частых обменов заключенными между США и другими странами. Так, ранее в 2025 году Дональд Трамп объявлял об освобождении из российской колонии гражданки РФ и США Ксении Карелиной, приговоренной к 12 годам по статье о госизмене. Также он сообщал об освобождении Елизаветы Цурковой, гражданки России и Израиля, которую удерживала группировка «Катаиб Хезболлах».
В отношениях между США и Ираном обмен заключенными часто становится частью более широких переговоров. Например, в сентябре 2023 года администрация Джо Байдена согласилась разблокировать $6 млрд иранских средств в рамках сделки по освобождению пятерых граждан США, задержанных в Иране. Эти средства должны были быть использованы Ираном только для гуманитарных проектов. Также в 2026 году Иран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза Touska, захваченного США.