Эксперты оценили потенциал партийных списков на выборах в Госдум

В преддверии выборов в Госдуму на рейтинги «Единой России» влияют те же факторы, что и на отношение граждан к власти в целом, а оппозиция не стесняется использовать стратегию «все против ЕР». К такому выводу пришли участники совместного экспертного круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований.

По их мнению, оппозиционерам необходимо решить нишевые электоральные задачи. Конфигурация списка свидетельствует о намерении ЕР повторить результат 2021 года, отметил глава ФоРГО Константин Костин. По его словам, федеральная «пятерка» единороссов охватывает как традиционные, так и нетрадиционные группы поддержки партии.