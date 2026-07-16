С поправкой на рейтинг

В преддверии выборов в Госдуму на рейтинги «Единой России» (ЕР) влияют те же факторы, что и на отношение граждан к власти в целом, а оппозиция не стесняется использовать стратегию «все против ЕР». К такому выводу пришли участники совместного экспертного круглого стола Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По их мнению, оппозиционерам необходимо решить нишевые электоральные задачи.

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Конфигурация списка свидетельствует о намерении ЕР повторить результат 2021 года, отметил глава ФоРГО Константин Костин. По его словам, федеральная «пятерка» единороссов охватывает как традиционные, так и нетрадиционные группы поддержки партии.

Глава МИДа Сергей Лавров, будучи самым популярным министром, отвечает запросам интеллигенции, патриотического электората и научного сообщества.

будучи самым популярным министром, отвечает запросам интеллигенции, патриотического электората и научного сообщества. Мэр Москвы Сергей Собянин, который фактически представляет весь губернаторский корпус,— запросам «лояльных прогрессистов», представителей малого и среднего бизнеса, учителей и медиков и т. д.

который фактически представляет весь губернаторский корпус,— запросам «лояльных прогрессистов», представителей малого и среднего бизнеса, учителей и медиков и т. д. Социальную группу ветеранов СВО, жителей «глубинной России» и новых регионов у ЕР одновременно «перекрывают» военкор Евгений Поддубный и глава «Юнармии» Александр Головин.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова работает на родительское, а также женское сообщества.

Результат ЕР в регионах обеспечат «правильно сконструированные» группы, большинство из которых возглавили губернаторы и известные местные политики, продолжил Константин Костин. Также за единороссов сыграют сохраняющиеся на высоком уровне рейтинги доверия президенту и институтам власти в целом, добавил он: «Это, безусловно, ресурс ЕР».

Однако и вызовы, стоящие перед партией власти в рамках этой кампании, связаны с «многовариантностью повестки», актуальной для всех граждан без исключения. По словам главы ФоРГО, на рейтинги партии могут влиять проблемы с бензином, усталость от СВО (особенно в аспекте обеспечения мер безопасности), вмешательство власти во внутреннее, частное пространство граждан (от мессенджеров до упомянутого бензина) и падение показателей «социального самочувствия», перечислил Константин Костин. На этом фоне стратегия конкурентов выстраивается по принципу «все против ЕР», что во многом определяет внимание политического класса к списку партии, ее кампании и идеологии, заключил политолог.

КПРФ при подборе кандидатов в список старалась «сбалансировать существующие дефициты», в том числе связанные с недостатком новых кадров, рассудили эксперты. Коммунисты включили «достаточно молодых людей» Юрия Афонина и Валентина Коновалова в первую тройку, однако дальше в списке «пошли заслуженные товарищи», которых участники круглого стола помнят «еще по девяностым годам».

Для ЛДПР это «крайне важная кампания в персональном формате», заметил президент Российской ассоциации политконсультантов Фирдус Алиев, поскольку партия впервые выходит на думские выборы после смерти основателя. При этом «партией Жириновского» либерал-демократы быть перестали, отметил Константин Костин: «Это другая риторика, другая стилистика кампании, все совершенно другое».

«Новые люди» дополнили проверенную на прошлых выборах «двойку» успешно выступившим на президентских выборах Владиславом Даванковым. По мнению президента «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, неожиданно для экспертов «новые» остались в глазах избирателей новыми.

Список партии, с одной стороны, отражает технологичную, а с другой — патриотическую повестку, добавил господин Минченко.

«Это уникальная ниша партии, и в этом смысле они берут свое и не пытаются конкурировать с другими партийными проектами».

Наконец, «Справедливая Россия» остается лучшей партией в ключевом тренде кампании — «стратегии политического дзена», сыронизировал политолог Михаил Виноградов: «Есть 4%, и главное — их не расплескать, не обращая внимания на возможные трения». По мнению эксперта, в ближайшие недели в среде партийцев будут конкурировать «желание самопрезентации» и «способность ставить задачи на послевыборный период». «Соответственно, в повестке сохранится фон конкуренции между двумя вопросами: “Что будет в сентябре?” и “Что будет после сентября?”»,— заключил Михаил Виноградов.

Григорий Лейба