Запрет на экспорт дизтоплива из России подстегнул мировые цены
Остановка экспорта дизтоплива из России начала отражаться и на других странах. По данным Platts, дизтопливо в Северо-Западной Европе на 13 июля подорожало до $70,3 за баррель, что стало самым высоким показателем с 23 марта. Цены в Средиземноморье обновили максимум с 22 мая.
Рост цен на европейских базисах ускорился, а ключевым импортерам, таким как Турция и Бразилия, придется использовать запасы либо наращивать закупки из других стран. Участники российского рынка не ждут, что эмбарго снимут до устранения дисбаланса между производством и внутренним потреблением.
Введение запрета на экспорт дизельного топлива из России уже происходило. Правительство принимало подобные меры в конце 2023 года, но затем трубопроводный экспорт был возобновлен через две недели из-за рисков снижения нефтепереработки.
Основной целью таких ограничений является стабилизация внутреннего рынка и предотвращение роста цен. В сентябре 2023 года правительство впервые ввело временное эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива, что привело к снижению биржевых цен. Однако экспортные ограничения сохраняют объемы топлива внутри страны и оказывают понижательное давление на оптовые цены, что может помочь в поддержании стабильности на топливном рынке.