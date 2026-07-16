Запрет на экспорт дизтоплива из России подстегнул мировые цены

Остановка экспорта дизтоплива из России начала отражаться и на других странах. По данным Platts, дизтопливо в Северо-Западной Европе на 13 июля подорожало до $70,3 за баррель, что стало самым высоким показателем с 23 марта. Цены в Средиземноморье обновили максимум с 22 мая.

Рост цен на европейских базисах ускорился, а ключевым импортерам, таким как Турция и Бразилия, придется использовать запасы либо наращивать закупки из других стран. Участники российского рынка не ждут, что эмбарго снимут до устранения дисбаланса между производством и внутренним потреблением.