В Алуште заявили о невозможности прогнозировать отключения света

В крымской Алуште отказались от публикации графиков отключения электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации курортного города Галина Огнева. Она объяснила, что перебои носят аварийный характер и спрогнозировать их заранее невозможно.

«Прошу набраться терпения и отнестись с пониманием к ситуации. Никто вам не даст точного графика отключения электроэнергии, потому что это происходит аварийно... Длительность и время ограничений зависят от обстановки в энергосистеме Крыма»,— сказала госпожа Огнева.

Ранее местные власти объявили, что электроэнергию в городе будут подавать в режиме «два часа через десять часов».

В Крыму ситуация с энергоснабжением остается сложной, в регионе введен режим ЧС. В ночь на 15 июля после очередной атаки беспилотников ВСУ была полностью обесточена Керчь, а также часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном энергорайонах полуострова.

По словам главы республики Сергея Аксенова, временные отключения электричества будут происходить в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны украинской армии.

Александр Дремлюгин, Симферополь