Level Group купила участок «Инграда» на 11-й Парковой в Москве

Подконтрольная Sminex группа «Инград» продала Level Group участок площадью 1 га на 11-й Парковой улице в Восточном Измайлове. По оценкам участников рынка, сумма сделки могла составить 200–300 млн руб. Сейчас на площадке согласовано строительство учебно-госпитального центра, однако в дальнейшем ее могут перепрофилировать под жилье.

По данным ЕГРН, новым владельцем участка 9 июля стало ООО «Левел Эйр», связанное с Level Group. В Sminex объяснили продажу тем, что актив не вписывался в стратегию компании, которая сосредоточена на проектах в центре Москвы. В Level Group от комментариев отказались.

«Инград» после смены собственника начал избавляться от части земельного банка и сосредоточился на завершении текущих проектов. В 2025 году компания продала 146 га в Подмосковье и ряд девелоперских проектов в Москве и области.

Level Group, по данным «Наш.Дом.РФ», строит в Москве и Подмосковье 689 тыс. кв. м жилья. Компания активно наращивает земельный банк, несмотря на спад на рынке: в Москве число сделок долевого участия в первом полугодии снизилось на 30%, в Подмосковье — на 9% год к году.

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