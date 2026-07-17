Level Group купила участок «Инграда» на 11-й Парковой в Москве
Подконтрольная Sminex группа «Инград» продала Level Group участок площадью 1 га на 11-й Парковой улице в Восточном Измайлове. По оценкам участников рынка, сумма сделки могла составить 200–300 млн руб. Сейчас на площадке согласовано строительство учебно-госпитального центра, однако в дальнейшем ее могут перепрофилировать под жилье.
По данным ЕГРН, новым владельцем участка 9 июля стало ООО «Левел Эйр», связанное с Level Group. В Sminex объяснили продажу тем, что актив не вписывался в стратегию компании, которая сосредоточена на проектах в центре Москвы. В Level Group от комментариев отказались.
«Инград» после смены собственника начал избавляться от части земельного банка и сосредоточился на завершении текущих проектов. В 2025 году компания продала 146 га в Подмосковье и ряд девелоперских проектов в Москве и области.
Level Group, по данным «Наш.Дом.РФ», строит в Москве и Подмосковье 689 тыс. кв. м жилья. Компания активно наращивает земельный банк, несмотря на спад на рынке: в Москве число сделок долевого участия в первом полугодии снизилось на 30%, в Подмосковье — на 9% год к году.
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Сделки по продаже земельных участков часто используются девелоперами для оптимизации земельного банка. Вырученные средства владельцы таких активов могут направить на пополнение фонда для будущих, более перспективных проектов или на перераспределение портфеля, например, чтобы уменьшить долю одного класса недвижимости в пользу другого или сосредоточиться на освоении локаций с более высоким уровнем спроса. Таким образом, продажа участков также может служить способом для застройщиков зафиксировать прибыль, особенно если земли были приобретены до их значительного подорожания и разрешение на строительство уже получено. В условиях дефицита готовых площадок на один лот зачастую претендуют несколько девелоперов, что позволяет собственникам выбрать лучшее предложение.
В целом спрос на земельные участки остаётся стабильным, хотя, например, в первом квартале 2026 года в РФ продажи участков сократились на 26% год к году. Девелоперы проявляют интерес к готовым площадкам из-за высоких рисков и временных затрат при согласовании проектов с нуля. На фоне значительного роста ключевой ставки приобретение подготовленных площадок становится еще более привлекательным, так как без градостроительной документации проектное финансирование получить невозможно, а бридж-кредит обходится очень дорого. Этот период высокой ключевой ставки инвесторы часто используют для пополнения земельного банка, чтобы в момент снижения ставки и роста спроса выводить на рынок проекты, подготовленные к строительству.