Russ выходит из Ассоциации коммуникационных агентств России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вхождение Russ в объединенную компанию ООО РВБ, созданную совместно с Wildberries, произошло после объединения в июне 2024 года, когда Wildberries заявила о планах поглощения крупнейшего оператора наружной рекламы. Это объединение было нацелено на создание новой цифровой торговой платформы. В рамках сделки 65% долей в СП ООО «РВБ» перешли к Wildberries, а 35% — к ООО «Стинн», бенефициарами которого являются владельцы ГК Russ. Объединенная компания Wildberries и Russ впоследствии представила корпоративный бренд RWB, который будет материнским для новых продуктов в сфере IT-индустрии, инноваций и обучения.

Объединение сопровождалось громким конфликтом между основателями Wildberries Татьяной и Владиславом Бакальчук. Владислав Бакальчук публично выступил против сделки, назвав её «рейдерским захватом», и утверждал, что Татьяна Бакальчук находится под влиянием бенефициаров Russ. В ответ Татьяна Бакальчук подала на развод. Также в процессе объединения Russ активно покупала других участников рынка наружной рекламы, например, приобрела оператора Gallery в 2023 году, а в 2024 году выкупила новосибирского оператора «Транспортная реклама» и татарстанскую компанию «Барсрекарт».