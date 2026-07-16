В Москве стартовал процесс по делу доверенного лица Тимура Иванова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сергей Бородин, являясь доверенным лицом и деловым партнером бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняется в соучастии в получении взяток и легализации преступных доходов. По данным следствия, он вместе с Ивановым получал услуги имущественного характера от компаний, подконтрольных Александру Фомину, одному из крупнейших подрядчиков Минобороны. Эти услуги включали безвозмездное строительство и реставрацию объектов недвижимости, принадлежащих Иванову и его семье, в обмен на выгодные контракты с военным ведомством.

Изначально Бородин и Иванов обвинялись в получении одной взятки на сумму не менее 1,185 млрд рублей. Однако позднее появились новые эпизоды, включая взятку в размере 152 млн рублей в виде займа сельхозпредприятию «Агрокомплекс "Русское село"», соучредителем которого Бородин являлся. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, что привело к возбуждению второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова и предъявлению новых обвинений. Бородин стал главным свидетелем обвинения по делу Иванова.

Тимур Иванов тем временем уже был осужден Мосгорсудом на 13 лет колонии строгого режима по первому делу о хищении 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и 216,6 млн рублей при закупке паромов для Крымской переправы, а также в легализации преступных доходов. Это дело рассматривалось в закрытом режиме. В настоящее время Генеральная прокуратура также требует обратить имущество Тимура Иванова и его родственников в доход государства.