Внебрачный сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства
Олег Жириновский, внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского, обратился в Конституционный суд с просьбой проверить нормы процессуального и семейного законодательства. По его мнению, они не позволяют судам рассматривать вопрос об установлении отцовства, если одновременно не заявлено имущественное требование.
Ранее суды уже рассматривали его заявления, но решения неоднократно отменялись. В Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала подтвердили в особом порядке, затем вышестоящая инстанция отменила это постановление, указав на наличие спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск, однако Мосгорсуд снова отменил решение, сочтя, что такое требование нельзя рассматривать без имущественной составляющей.
Копия обращения господина Жириновского есть у «Ъ». Сын основателя ЛДПР утверждает, что не претендует на наследство или иные имущественные права. По его словам, признание отцовства необходимо для защиты памяти и имени Владимира Жириновского, а также для подтверждения собственной семейной идентичности.
Адвокат юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры», которая сопровождает жалобу, Сергей Волошин пояснил, что Олега Жириновского лишили возможности называться сыном своего отца.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отцовство Жириновского истребовали через КС».
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Мы говорим партия, подразумеваем — Жириновский
Ранее, в августе 2023 года, Олег Эйдельштейн уже подавал иск в Никулинский районный суд Москвы с требованием признать отцовство Владимира Жириновского. Тогда целью иска декларировалось вступление в наследство. Информации о решении по этому иску в тексте нет, однако в июне 2024 года столичный суд уже признал Олега Эйдельштейна сыном покойного политика. Также с требованиями об установлении отцовства, связанными с наследством, в суды могут обращаться и племянницы, если они хотят оспорить договор пожизненного содержания.
Вопросы семейного и наследственного права регулярно обсуждаются на юридических форумах. Семейный кодекс РФ, принятый в 1995 году, регулирует процедуры установления отцовства, усыновления и оформление опеки, а также нормы заключения брака и алиментные обязательства. В него уже вносились изменения, связанные в том числе с Конвенцией ООН о правах ребенка. Конституционный суд часто занимается вопросами, связанными с судебной защитой и семейными отношениями.