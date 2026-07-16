Внебрачный сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства

Олег Жириновский, внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского, обратился в Конституционный суд с просьбой проверить нормы процессуального и семейного законодательства. По его мнению, они не позволяют судам рассматривать вопрос об установлении отцовства, если одновременно не заявлено имущественное требование.

Ранее суды уже рассматривали его заявления, но решения неоднократно отменялись. В Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала подтвердили в особом порядке, затем вышестоящая инстанция отменила это постановление, указав на наличие спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск, однако Мосгорсуд снова отменил решение, сочтя, что такое требование нельзя рассматривать без имущественной составляющей.

Копия обращения господина Жириновского есть у «Ъ». Сын основателя ЛДПР утверждает, что не претендует на наследство или иные имущественные права. По его словам, признание отцовства необходимо для защиты памяти и имени Владимира Жириновского, а также для подтверждения собственной семейной идентичности.

Адвокат юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры», которая сопровождает жалобу, Сергей Волошин пояснил, что Олега Жириновского лишили возможности называться сыном своего отца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцовство Жириновского истребовали через КС».