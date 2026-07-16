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Азия тонирует российский рынок

Насколько качественную косметику везут в Россию из Китая и Кореи

Поставки косметики из Китая в Россию выросли на 74%. С января по май импорт в этом сегменте превысил $152 млн, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Почти двукратный рост — у средств по уходу за кожей лица. На 54% вырос сегмент декоративной косметики. Парфюмерия — на 10%.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кроме готовой продукции, увеличиваются и поставки компонентов. Правда, к качеству отдельных производителей еще остаются вопросы, отмечает исполнительный директор бренда 1753 cosmetics Сергей Андреев:

«Понятно, что в Китае себестоимость будет значительно ниже. Там, правда, есть большие вопросы по качеству компонентов.

Достаточно много позиций до сих пор и в Европе, и в США несравнимы с тем, что предлагает Южная Корея и Китай. Например, SPF-фильтры. Наша лаборатория в 2022 году делала тесты корейских и сделала вывод, что в работу их брать не будут. До сих пор мы работаем с фильтрами немецкого производства BASF. К сожалению, довольно много компаний, и, кстати, корейцев среди них очень много, неоднократно фигурировали в скандалах с завышением показателей SPF.

Импорт готовой косметики из Китая увеличился на 74%

В 2025 году разгорелся очень большой конфликт в Австралии, когда на упаковке SPF нарисовали 50, а реальные тесты показали, что он на уровне четырех. С отдушками тоже все сложно. Когда мы закупаем европейские или американские ароматизаторы, мы понимаем, что они пройдут по российским стандартам. А с Китаем большой вопрос. Кроме того, сейчас есть большое число масел прекрасного российского производства».

В июне 2026 года объем импорта из Южной Кореи также достиг максимальных значений — почти $49 млн, что на 73% больше, чем в июне 2025-го. Среди импортеров корейской косметики Россия по итогам шести месяцев занимает седьмую строчку после США, Китая, Японии, Гонконга, Польши и Вьетнама. Производство в Азии развивается рекордными темпами, отмечает директор Союза производителей органической, натуральной и экокосметики ONE Татьяна Лебедева:

«Рынок, работавший раньше преимущественно на европейском сырье, за последние четыре года переключился на Китай очень во многом.

Естественно, в первую очередь из-за логистических причин. Но и китайское косметическое производство не стоит на месте, там хорошо развивается "зеленая" химия. Есть, например, такой ингредиент, как пантенол, он всегда производился из синтетического сырья. А вот китайцы совместно с немцами первые придумали, как делать этот ингредиент из растительного. То есть он стал доступен и для сертифицированной натуральной косметики. Готовую косметику тоже делает много новых брендов — они сразу делали ставку на Китай, и, в общем-то, она сыграла.

Бренды косметики из Кореи завоевывали мировой рынок

Что касается запуска производства собственного бренда на китайском производстве, эксперты говорят про "красный океан". То есть пять лет назад мы точно были в "голубом океане", сейчас он "кроваво-красный": в косметику пришли все, особенно блогеры и инфлюенсеры. Это один из путей монетизации известности не только в России, но и в принципе везде в мире. Есть ощущение у многих предпринимателей, что это простой рынок. Какое-то время назад так и было, но не сейчас».

По данным «РБК Исследований рынков», по итогам 2025 года продажи в сегменте парфюмерии и косметики выросли более чем на 8%. Объем рынка достиг 1,43 трлн руб. Учитывая динамику продаж, аналитики прогнозируют рост и по итогам 2026 года примерно на 5,5%. Таким образом, оборот сегмента превысит 1,5 трлн руб.

Юлия Савина

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