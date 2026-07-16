Азия тонирует российский рынок

Поставки косметики из Китая в Россию выросли на 74%. С января по май импорт в этом сегменте превысил $152 млн, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Почти двукратный рост — у средств по уходу за кожей лица. На 54% вырос сегмент декоративной косметики. Парфюмерия — на 10%.

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Кроме готовой продукции, увеличиваются и поставки компонентов. Правда, к качеству отдельных производителей еще остаются вопросы, отмечает исполнительный директор бренда 1753 cosmetics Сергей Андреев:

«Понятно, что в Китае себестоимость будет значительно ниже. Там, правда, есть большие вопросы по качеству компонентов.

Достаточно много позиций до сих пор и в Европе, и в США несравнимы с тем, что предлагает Южная Корея и Китай. Например, SPF-фильтры. Наша лаборатория в 2022 году делала тесты корейских и сделала вывод, что в работу их брать не будут. До сих пор мы работаем с фильтрами немецкого производства BASF. К сожалению, довольно много компаний, и, кстати, корейцев среди них очень много, неоднократно фигурировали в скандалах с завышением показателей SPF.

В 2025 году разгорелся очень большой конфликт в Австралии, когда на упаковке SPF нарисовали 50, а реальные тесты показали, что он на уровне четырех. С отдушками тоже все сложно. Когда мы закупаем европейские или американские ароматизаторы, мы понимаем, что они пройдут по российским стандартам. А с Китаем большой вопрос. Кроме того, сейчас есть большое число масел прекрасного российского производства».

В июне 2026 года объем импорта из Южной Кореи также достиг максимальных значений — почти $49 млн, что на 73% больше, чем в июне 2025-го. Среди импортеров корейской косметики Россия по итогам шести месяцев занимает седьмую строчку после США, Китая, Японии, Гонконга, Польши и Вьетнама. Производство в Азии развивается рекордными темпами, отмечает директор Союза производителей органической, натуральной и экокосметики ONE Татьяна Лебедева:

«Рынок, работавший раньше преимущественно на европейском сырье, за последние четыре года переключился на Китай очень во многом.

Естественно, в первую очередь из-за логистических причин. Но и китайское косметическое производство не стоит на месте, там хорошо развивается "зеленая" химия. Есть, например, такой ингредиент, как пантенол, он всегда производился из синтетического сырья. А вот китайцы совместно с немцами первые придумали, как делать этот ингредиент из растительного. То есть он стал доступен и для сертифицированной натуральной косметики. Готовую косметику тоже делает много новых брендов — они сразу делали ставку на Китай, и, в общем-то, она сыграла.

Что касается запуска производства собственного бренда на китайском производстве, эксперты говорят про "красный океан". То есть пять лет назад мы точно были в "голубом океане", сейчас он "кроваво-красный": в косметику пришли все, особенно блогеры и инфлюенсеры. Это один из путей монетизации известности не только в России, но и в принципе везде в мире. Есть ощущение у многих предпринимателей, что это простой рынок. Какое-то время назад так и было, но не сейчас».

По данным «РБК Исследований рынков», по итогам 2025 года продажи в сегменте парфюмерии и косметики выросли более чем на 8%. Объем рынка достиг 1,43 трлн руб. Учитывая динамику продаж, аналитики прогнозируют рост и по итогам 2026 года примерно на 5,5%. Таким образом, оборот сегмента превысит 1,5 трлн руб.

Юлия Савина