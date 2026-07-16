Рублевые активы дешевеют наперегонки

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) вплотную приблизился к уровню 2000 пунктов. За день фондовый индикатор потерял больше 4%, а с начала марта (максимальной отметки этого года) — более 30%. В лидерах снижения были акции банковского и нефтегазового секторов. Экономическое напряжение и внешнее давление заставляют инвесторов избавляться от популярных акций. При этом в ближайшие дни дивидендные гэпы по акциям госбанков могут уронить индекс IMOEX существенно ниже 2000 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Итоги торгов 16 июля на Московской бирже оказались неутешительными. Индекс IMOEX в ходе торговой сессии опускался до 2018,61 пункта, минимума с октября 2022 года. На закрытии основной секции фондовый индикатор остановился на отметке 2022,27 пункта, на 4,2% ниже закрытия предыдущего дня. С начала месяца биржевой индекс потерял почти 14%, а с начала марта, когда он достигал максимума этого года, потери составили 30%.

Игра на понижение сопровождалась значительными объемами операций — почти 92 млрд руб. по акциям из индекса IMOEX. Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, такое падение во многом связано с высокой активностью спекулянтов, которые в предыдущие дни заходили в акции, «используя маржинальные средства», на ожиданиях их отскока. Однако в дальнейшем снижение цен привело к закрытию этих позиций, отмечает он.

В лидерах падения оказались бумаги банковского сектора. Котировки акций ВТБ рухнули на 6%, в очередной раз обновив исторический минимум (57,4 руб.).

Акции Сбербанка подешевели на 3,1%, обновив минимум января 2025 года. Ценные бумаги «Т-Технологий» потеряли в цене 2,5%. Причем объем операций с акциями этих эмитентов на основной сессии превысил 37 млрд руб.

«Медвежья» игра в отношении ценных бумаг банковского сектора активизировалась в середине июня, и с тех пор они подешевели на 15–30%. Как указывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, такая динамика связана с постепенным ослаблением российской валюты. По данным «МФД Инфоцентр», курс доллара за это время вырос на 8%, до 78,5 руб./$.

«Слабый рубль способствует росту инфляции, вынуждает ЦБ сохранять высокую ключевую ставку, что охлаждает кредитование и ухудшает качество кредитных портфелей»,— поясняет начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. При этом на акции ВТБ давит и ожидаемое SPO, после которого доли существующих акционеров могут быть размыты в 1,3 раза, что существенно скажется на будущих дивидендных выплатах (см. “Ъ” от 8 июля). При этом текущая стоимость акций банка оказалась более чем на 30% ниже анонсированной цены размещения (87 руб.).

Значительно (на 4,5%) снизились и котировки акций «Газпрома», достигнув 84 руб. и обновившись минимум с октября 2008 года.

Падение котировок участники рынка связывают с недавним сообщением The Wall Street Journal о том, что Китай выдвинул условие России, по которому газ, поставляемый по газопроводу «Сила Сибири-2», будет продаваться по внутрироссийским ценам. Это в разы ниже экспортных цен, указывает господин Абелев. За три дня котировки компании снизились более чем на 10%.

Дополнительное давление на акции компаний нефтегазового сектора оказывают и заявления президента США Дональда Трампа о поддержке законопроекта Конгресса с «адскими санкциями против России». «Санкционное давление вкупе с участившимися ударами по НПЗ отпугивает инвесторов от инвестиций в акции компаний ТЭКа»,— отмечает господин Суверов.

Внешнее давление влияет и на ценные бумаги компаний из других секторов. В частности, после того как 15 июля ЕС ввел санкции против компании ВК, ее акции подешевели почти на четверть. Как отмечает партнер Kama Flow Евгений Борисов, так как ВК «воспринимается многими как часть госинфраструктуры», то инвесторы опасаются, что санкции могут усилиться.

В ближайшие дни на фондовый рынок будут оказывать негативное влияние и ожидания масштабных дивидендных выплат госбанков.

20 июля закрываются реестры акционеров Сбербанка (дивидендная доходность по обыкновенным и привилегированным акциям — около 13,5%) и ВТБ (почти 17%). С учетом дивидендного гэпа и доли госбанков в IMOEX просадка индекса может достигать 2,7% (то есть до 1970 пунктов от текущих значений). Как отмечает господин Абелев, если акции компаний и дальше продолжат дешеветь, то индекс может уйти и ниже 1900 пунктов.

Андрей Ковалев