VK уходит от блокировок на .ru

Сервисы группы VK (MOEX: VKCO) все еще можно скачать в RuStore и других магазинах приложений для Android. Об этом рассказали в компании, отметив, что уже установленные приложения работают без ограничений. Также 16 июля сервисы VK удалили из Google Play, до этого они пропали и из AppStore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

13 июля Евросоюз включил компанию в санкционный список. Также туда внесли организацию, которая занималась разработкой госмессенджера. Сейчас VK срочно завершает переход в зону .ru и уже разослал пользователям уведомления. Домен появился еще в 2022 году и работал параллельно с .com. Последний принадлежит США, и его могут заблокировать из-за санкций. Для пользователей пропажа сервисов из Google Play проблемой не станет, отмечает ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. А вот для разработчиков в перспективе могут возникнуть сложности:

«На Android пока не заблокирована возможность ставить сторонние APK, хотя у Google соответствующие инициативы уже есть. Они начали думать над тем, чтобы приложения, которые не были подписаны валидной подписью, не могли устанавливаться на Android. Если эту систему введут, это осложнит и пиратство на Android, и сделает операционную систему более привлекательной, может быть, для создателей игр, которые обеспокоены тем, что их игры взламывают.

Но в то же время это осложнит жизнь разработчикам, которые впали в немилость для той юрисдикции, которая для Google и Alphabet домашняя, то есть США. Как мы видим, американские корпорации бигтеха прекрасно исполняют ограничения, введенные Еврокомиссией. На сегодня проблемы поставить эти приложения нет никакой: или установите APK, или скачайте из стороннего магазина. Если можно будет прийти в МФЦ, чтобы тебе поставили все российские сервисы, это будет прекрасно».

Также 16 июля стало известно о продаже группой VK магазина приложений RuStore. Как заявили в компании, новым владельцем маркетплейса для мобильных устройств станет гендиректор организации-разработчика Дмитрий Панкрушев. Ему перейдут 100% бизнеса. Для пользователей и партнеров ничего не изменится — команда продолжит свои текущие проекты, а сам магазин приложений сохранит все функции. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин не исключает, что сделка по продаже RuStore — это попытка снизить давление западных властей:

«Здесь непростой подход нужен, потому что надо, чтобы владелец устраивал и российские власти — это стратегические вещи, что RuStore, что VK.

С другой стороны, нужно, чтобы владелец устраивал и организацию, и зарубежную власть, которые наложили эти ограничения. В то же время и на него накладывают определенные риски, потому что не факт, что вот эта вся карусель решит вопрос санкционных ограничений. Позиция у нового владельца актива должна быть крепкой, крайне желательно, чтобы сделку завершили быстро, пока рестрикции не сказались на развитии актива. Сумма сделки не будет отражать реальную стоимость, потому что, я думаю, заложено условие обратного выкупа в случае, если санкционные ограничения будут сняты для продавца».

Впрочем, даже если площадка пропадет из Google Play, скачать приложение APK-файлом можно с ее официального сайта.

“Ъ FM” отправил запрос в компанию VK и ожидает ответа. Исключение из санкционного списка и для VK, и для RuStore — маловероятный исход, считает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян:

«Такого рода сделки формально находятся за пределами действия санкционного регулирования ЕС. Но это может иметь определенное значение, потому что устанавливаются критерии собственности, контроля, по которым санкции против одного юридического лица распространяются на нижестоящие. Нередко различные сделки с долями, акциями могут совершаться с целью, чтобы дочернее юридическое лицо более не квалифицировалось как санкционное. Но тут европейские регуляторы оставляют за собой право самостоятельно признавать или не признавать такие сделки. Нередко бывает, что кто-то не признает сделку, если она, например, совершена после введения санкций.

Европейский союз совершенно не склонен отменять санкции против российских юридических лиц. VK связана с распространением информации, которая содержит особые политические нарративы. А в этой сфере добиться каких-то изменений еще сложнее, чем когда речь идет о санкциях по экономическим основаниям. Можно предположить, что шансы на исключение из санкционного списка в текущих реалиях невелики».

RuStore появился после ухода зарубежных сервисов весной 2022 года как российская альтернатива Google Play. Он предлагает доступ к приложениям, удаленным из зарубежных маркетплейсов. Через RuStore в том числе скачиваются отечественные программы, обязательные для предустановки. В ответ на удаление приложений VK и мессенджера «Макс» из AppStore ФАС уже выдала Apple официальное предупреждение. Компанию обязали устранить дискриминацию за две недели. В противном случае ей грозит штраф до 4 млн руб. Впрочем, срок истек накануне, и никаких мер против Apple пока не предприняли.

Екатерина Вихарева, Ульяна Горелова