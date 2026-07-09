В Курском районе выставили на продажу складской комплекс за 250 млн рублей

Производственно-складская база площадью 9 тыс. кв. м выставлена на продажу в деревне Ворошнево Курского района на ул. Сосновой, 17Б. Общая стоимость объекта составляет 250 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

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Земельный участок площадью 4,5 га находится в собственности, разрешенное использование — земли промышленности для эксплуатации производственных объектов. На территории базы расположены административное здание площадью 956,3 кв. м (два этажа) с автономным газовым отоплением и основное складское помещение площадью 7,9 тыс. кв. м. Склад сухой, неотапливаемый, температурный режим поддерживается на уровне +3 градуса Цельсия с помощью тепловых пушек.

Высота потолков в рабочей зоне составляет 8 м, покрытие полов — бетонное. Склад оборудован крытым пандусом и авторампой, на которых установлены кран-балки грузоподъемностью 3,5 тонны. Еще одна кран-балка аналогичной грузоподъемности находится внутри склада. Территория асфальтирована и ограждена бетонными плитами. Объект обеспечен двумя артезианскими скважинами с насосной станцией и собственной электроподстанцией мощностью 250 кВт.

На звонок «Ъ-Черноземье» представитель продавца заявил, что "вся необходимая информация указана в объявлении, другие подробности являются конфиденциальными".

В мае «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронеже выставлен на продажу земельный участок промышленного назначения площадью 2,5 га за 125 млн руб. Участок обеспечен центральными водопроводом, канализацией и отоплением, газ подведен на расстоянии 400 м на площадке размещаются два козловых крана для приема сыпучих и несыпучих товаров, которые можно доставить по железнодорожной ветке.

Ульяна Ларионова