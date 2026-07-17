«Авито» готовит запуск сервиса знакомств внутри приложения
«Авито» рассматривает запуск собственного сервиса знакомств для серьезных отношений и собирается встроить его в основное приложение платформы. В компании подтвердили «Ъ», что проект сейчас прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка.
По данным источников, сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых анкет. Среди ключевых функций рассматриваются обязательная верификация профиля, безопасные каналы общения и рекомендательные алгоритмы, которые «Авито» уже использует в основном сервисе объявлений.
На рынке идею считают логичной: у «Авито» уже есть большая аудитория и опыт борьбы с мошенничеством. При этом конкуренты предупреждают, что встроенный сервис не должен мешать основным функциям классифайда и превращать приложение в набор плохо связанных между собой продуктов.
Эксперты отмечают, что российский рынок дейтинга остается конкурентным, но после ухода иностранных сервисов в нем по-прежнему есть место для нового крупного игрока.
Подробнее — в материале «Ъ» «Классифайды пойдут на встречу».
Уход иностранных сервисов, таких как Tinder и Badoo, из России в 2022-2023 годах привел к активизации российских приложений для знакомств, аудитория которых значительно выросла. Российский рынок дейтинга, восстанавливающийся после ухода западных игроков, по-прежнему имеет незанятые ниши, особенно для ориентированных на молодежную аудиторию сервисов. Крупные российские компании, включая VK, также представлены на рынке дейтинга через собственные сервисы.
Запуск собственного сервиса знакомств «Авито» соответствует общемировому тренду роста популярности онлайн-знакомств, связанному с цифровизацией и современным ритмом жизни. Однако для пользователей таких платформ актуальны вопросы безопасности и модерации, поскольку не все сервисы имеют адекватные механизмы проверки, что делает возможным появление мошенников, использующих анонимность и уязвимое эмоциональное состояние людей.
В целом, модель классифайда, как и «Авито», является капиталоемкой, требуя существенных инвестиций в маркетинг для привлечения контента и клиентской базы. «Авито» уже обладает большим опытом в развитии своих платформ и работе с аудиторией, в том числе в части защиты пользователей, например, через функцию «Защита номера» для продавцов.