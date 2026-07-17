«Авито» готовит запуск сервиса знакомств внутри приложения

«Авито» рассматривает запуск собственного сервиса знакомств для серьезных отношений и собирается встроить его в основное приложение платформы. В компании подтвердили «Ъ», что проект сейчас прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка.

По данным источников, сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых анкет. Среди ключевых функций рассматриваются обязательная верификация профиля, безопасные каналы общения и рекомендательные алгоритмы, которые «Авито» уже использует в основном сервисе объявлений.

На рынке идею считают логичной: у «Авито» уже есть большая аудитория и опыт борьбы с мошенничеством. При этом конкуренты предупреждают, что встроенный сервис не должен мешать основным функциям классифайда и превращать приложение в набор плохо связанных между собой продуктов.

Эксперты отмечают, что российский рынок дейтинга остается конкурентным, но после ухода иностранных сервисов в нем по-прежнему есть место для нового крупного игрока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Классифайды пойдут на встречу».