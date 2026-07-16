Членов преступного сообщества во главе с полицейским признали экстремистами

В России суд по иску прокуратуры впервые признал участников группировки наркоторговцев, во главе которой стоял бывший сотрудник МВД и ФСКН Гиви Калмахелидзе, экстремистами. Произошло это не только из-за того, что фигуранты «интегрировались» в запрещенное и признанное экстремистским движение А.У.Е., но и несли угрозу национальной безопасности, будучи связанными с Украиной.

Удовлетворяя иск надзорного ведомства, суд обратил в доход государства более 11 млн руб., найденных на счетах наркоторговцев, признанных экстремистами.