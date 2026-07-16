Членов преступного сообщества во главе с полицейским признали экстремистами
В России суд по иску прокуратуры впервые признал участников группировки наркоторговцев, во главе которой стоял бывший сотрудник МВД и ФСКН Гиви Калмахелидзе, экстремистами. Произошло это не только из-за того, что фигуранты «интегрировались» в запрещенное и признанное экстремистским движение А.У.Е., но и несли угрозу национальной безопасности, будучи связанными с Украиной.
Удовлетворяя иск надзорного ведомства, суд обратил в доход государства более 11 млн руб., найденных на счетах наркоторговцев, признанных экстремистами.
В России прокуратура активно добивается признания наркогруппировок экстремистскими, поскольку полагает, что деятельность связанных с наркотизмом ОПС несёт угрозу национальной безопасности. В 2023 году Президент РФ Владимир Путин внес изменения в стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, согласно которым деятельность иностранных спецслужб, экстремистских и националистических организаций, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, теперь классифицируется как угроза национальной безопасности.
Прокуроры указывают, что наркотизм, связанный с употреблением и оборотом наркотиков, является одним из основных источников финансирования терроризма, который, в свою очередь, является видом деятельности экстремистских сообществ. Эта взаимосвязь между наркобизнесом и финансированием экстремистов становится ключевым аргументом в делах о признании наркогруппировок экстремистскими. Прокурор Ивановской области Андрей Жугин, который подал иск в деле Гиви Калмахелидзе, также ранее обращался в суд с иском о признании экстремистским общественного движения «Группа 24», которое, по данным следствия, использовалось украинскими спецслужбами и собирало средства для вооруженных формирований Украины.