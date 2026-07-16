Тамбовчане внесли почти 4 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

Жители Тамбовской области заключили более 76 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Общий объем их взносов превысил 3,8 млрд руб. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные ЦБ по итогам января-мая 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За первые пять месяцев этого года в регионе заключили более 14,3 тыс. новых договоров ПДС. В мае к программе присоединились свыше 2,5 тыс. участников, что выше среднемесячного показателя. В целом за январь-май 2026-го тамбовчане направили на свои счета более 1 млрд руб., из которых около 730 млн поступило по договорам прошлых лет.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что за первый квартал 2026-го жители макрорегиона вложили в программу долгосрочных сбережений 9 млрд руб., что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период к ПДС в Черноземье присоединились 80,4 тыс. человек — на 19% больше, чем годом ранее. Всего же с момента старта программы в 2024 году и до апреля 2026-го в Черноземье заключили 674,5 тыс. договоров и перечислили на счета негосударственных пенсионных фондов 38,6 млрд руб.

Денис Данилов