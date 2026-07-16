Эксперты связали продажу RuStore с санкционными рисками для VK
Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что VK (MOEX: VKCO) мог продать RuStore и одновременно ускорить переход на домен .ru, чтобы снизить санкционные риски для группы. На фоне этих решений стало известно, что приложения VK и мессенджера Max вслед за удалением из App Store исчезли и из Google Play.
VK сегодня сообщил, что передал 100% RuStore его гендиректору Дмитрию Панкрушеву. До сделки магазин приложений принадлежал структуре холдинга. В компании заверили, что команда сервиса продолжит развивать площадку и обеспечивать ее работу.
В тот же день VK заявил о полном отказе от домена .com и завершении переезда сервисов на .ru. После этого акции компании на бирже заметно просели, но к концу дня часть потерь отыграли.
В конце июня Apple удалила из App Store несколько приложений VK, а в июле Евросоюз ввел санкции против головной структуры холдинга и разработчика национального мессенджера Max. Аналитики полагают, что отделение RuStore от группы может помочь сервису дистанцироваться от ограничений, а VK — снизить долговую нагрузку.
Подробнее — в материале «Ъ» «Балласт интересов».
После введения в 2022 году ограничений для российского бизнеса, связанных с военной операцией на Украине, из магазинов приложений App Store и Google Play был исключен ряд российских приложений. В ответ на это VK стала основным разработчиком российского магазина приложений RuStore, бета-версия которого была запущена в мае 2022 года. В ноябре того же года RuStore был внесен в перечень программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России электронные устройства. Изначально VK планировала глубоко интегрировать RuStore в систему Android, а также предустанавливать его на смарт-ТВ, но от последнего требования отказались из-за технических сложностей. Сейчас RuStore является одним из важнейших компонентов в сегменте «Экосистемные сервисы и прочие направления» VK, который показывает рост выручки.