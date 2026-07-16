Эксперты связали продажу RuStore с санкционными рисками для VK

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что VK (MOEX: VKCO) мог продать RuStore и одновременно ускорить переход на домен .ru, чтобы снизить санкционные риски для группы. На фоне этих решений стало известно, что приложения VK и мессенджера Max вслед за удалением из App Store исчезли и из Google Play.

VK сегодня сообщил, что передал 100% RuStore его гендиректору Дмитрию Панкрушеву. До сделки магазин приложений принадлежал структуре холдинга. В компании заверили, что команда сервиса продолжит развивать площадку и обеспечивать ее работу.

В тот же день VK заявил о полном отказе от домена .com и завершении переезда сервисов на .ru. После этого акции компании на бирже заметно просели, но к концу дня часть потерь отыграли.

В конце июня Apple удалила из App Store несколько приложений VK, а в июле Евросоюз ввел санкции против головной структуры холдинга и разработчика национального мессенджера Max. Аналитики полагают, что отделение RuStore от группы может помочь сервису дистанцироваться от ограничений, а VK — снизить долговую нагрузку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Балласт интересов».