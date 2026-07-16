Бывший военком из Петербурга оказался связан с вербовкой в ЧВК «Ястреб»
Как узнал «Ъ», бывшего военкома Выборгского района Петербурга Александра Бажимова заподозрили в участии в схеме набора добровольцев в ЧВК «Ястреб». По версии следствия, он мог получать деньги за фиктивное трудоустройство будущих контрактников в бюджетные организации, что позволяло последним оформлять выплаты и пользоваться налоговыми льготами.
Бажимова арестовали в конце мая по делу о получении взятки, а позже апелляция оставила это решение в силе. Как следует из материалов дела, основанием для расследования стали показания Дмитрия Антонова, ранее возглавлявшего компанию, связанную с ЧВК «Ястреб».
Следствие считает, что Антонов встречал добровольцев в кабинете администрации района, после чего направлял их в военкомат для заключения контрактов. Часть из них, по его словам, затем формально устраивали в бюджетные учреждения Петербурга, чтобы сохранить штат и оформить связанные с этим выплаты и послабления.
По данным «Ъ», в деле также фигурируют показания о встречах Бажимова с представителями предприятий, заинтересованных в таком оформлении сотрудников. В отдельном расследовании о мошенничестве с добровольцами сам Бажимов проходил свидетелем, а дело в отношении генерала Александра Дембицкого, которое связано с ЧВК «Ястреб», уже рассматривается в суде.
Подробнее — в материале «Ъ» «Военком продавал контрактников».
Дело о вербовке в ЧВК «Ястреб» не является единичным случаем. Основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко был арестован по обвинению в обмане почти сотни контрактников, обещая им более выгодные условия службы, чем в Министерстве обороны РФ. По версии следствия, 95 человек были введены в заблуждение, заключая контракты с Минобороны, тогда как им обещали службу именно в ЧВК. За это они передавали деньги «за содействие» в поступлении и на другие цели, однако эти средства, как полагает следствие, были присвоены организаторами.
В дальнейшем к делу Марущенко были присоединены материалы о вымогательстве, убийстве и хищении оружия. Одним из фигурантов дела является бывший подполковник полиции Игорь Душкин. Кроме того, по делу проходит генерал-майор Александр Дембицкий, бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа, которого заключили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Дембицкий является организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим, а Марущенко дал показания, что передал генералу 4 млн рублей за возможность фактического руководства штурмовыми подразделениями.