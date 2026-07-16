Бывший военком из Петербурга оказался связан с вербовкой в ЧВК «Ястреб»

Как узнал «Ъ», бывшего военкома Выборгского района Петербурга Александра Бажимова заподозрили в участии в схеме набора добровольцев в ЧВК «Ястреб». По версии следствия, он мог получать деньги за фиктивное трудоустройство будущих контрактников в бюджетные организации, что позволяло последним оформлять выплаты и пользоваться налоговыми льготами.

Бажимова арестовали в конце мая по делу о получении взятки, а позже апелляция оставила это решение в силе. Как следует из материалов дела, основанием для расследования стали показания Дмитрия Антонова, ранее возглавлявшего компанию, связанную с ЧВК «Ястреб».

Следствие считает, что Антонов встречал добровольцев в кабинете администрации района, после чего направлял их в военкомат для заключения контрактов. Часть из них, по его словам, затем формально устраивали в бюджетные учреждения Петербурга, чтобы сохранить штат и оформить связанные с этим выплаты и послабления.

По данным «Ъ», в деле также фигурируют показания о встречах Бажимова с представителями предприятий, заинтересованных в таком оформлении сотрудников. В отдельном расследовании о мошенничестве с добровольцами сам Бажимов проходил свидетелем, а дело в отношении генерала Александра Дембицкого, которое связано с ЧВК «Ястреб», уже рассматривается в суде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военком продавал контрактников».