ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде
В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В Уганде сегодня выписывают из больницы последнего пациента с подтвержденным диагнозом, что знаменует начало 42-дневного обратного отсчета до окончания вспышки заболевания в этой стране»,— сказал господин Гебрейесус на брифинге в штаб-квартире организации (цитата по ТАСС).
Глава ВОЗ добавил, что за время вспышки в Уганде были зарегистрированы 20 случаев заболевания и две смерти. В Демократической Республике Конго были инфицированы 2 тыс. человек. От заболевания погибли 796 человек. Нынешняя вспышка стала в ДРК третьей по масштабу за всю историю наблюдений, отметил господин Гебрейесус.
Вспышка Эболы началась в ДРК в мае. Она была вызвана штаммом Бундибугио, вакцины и лечения от которого пока нет. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Вспышка лихорадки Эбола, о которой идет речь, была вызвана штаммом Бундибугио. От этого штамма пока нет одобренных вакцин или специфических методов лечения, хотя исследования экспериментального лечения уже начались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что на создание вакцины от этого штамма может уйти до 6-9 месяцев.
Ситуация с распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседней Уганде осложнялась вооруженными конфликтами в провинциях, где происходила вспышка, что затрудняло оказание помощи и сдерживание вируса. Кроме того, сопротивление местных жителей и дезинформация создавали дополнительные трудности для борьбы с распространением заболевания. Например, центры лечения подвергались нападениям и вандализму, включая поджоги мобильных госпиталей родственниками погибших, недовольными правилами захоронения, которые противоречат местным обычаям.
В июне 2026 года эксперты организации «Врачи без границ» высказывали опасения, что реальные масштабы вспышки могут быть значительно больше официально заявленных, поскольку многие зараженные избегали обращения за помощью. Также сообщалось, что пациенты с лихорадкой Эбола массово покидали лечебные учреждения в ДРК в поисках еды, что становилось серьезным препятствием для сдерживания вируса.