ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В Уганде сегодня выписывают из больницы последнего пациента с подтвержденным диагнозом, что знаменует начало 42-дневного обратного отсчета до окончания вспышки заболевания в этой стране»,— сказал господин Гебрейесус на брифинге в штаб-квартире организации (цитата по ТАСС).

Глава ВОЗ добавил, что за время вспышки в Уганде были зарегистрированы 20 случаев заболевания и две смерти. В Демократической Республике Конго были инфицированы 2 тыс. человек. От заболевания погибли 796 человек. Нынешняя вспышка стала в ДРК третьей по масштабу за всю историю наблюдений, отметил господин Гебрейесус.

Вспышка Эболы началась в ДРК в мае. Она была вызвана штаммом Бундибугио, вакцины и лечения от которого пока нет. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.