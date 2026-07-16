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Руководитель Popcorn Books дал показания на Евгения Капьева

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, обвиняемого в распространении экстремистской литературы. Фигурант заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину. В ходе оглашения протокола допроса господина Протопопова выяснилось, что он дал показания на гендиректора издательской компании «Эксмо» Евгения Капьева.

Евгений Протопопов, а также еще двое сотрудников «Эксмо» — директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев — были задержаны в мае 2025 года. Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. Их уголовные дела рассматривались отдельно.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика давать показания на других фигурантов или сотрудничать со следствием до начала судебного разбирательства широко распространена. Такое досудебное соглашение о сотрудничестве позволяет обвиняемым получить смягчение наказания. Например, бывший заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин, обвиняемый во взяточничестве, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с Главной военной прокуратурой, что гарантирует ему сравнительно небольшой срок. Бывший начальник 1-го управления ГУС Александр Оглоблин также давал показания на Халила Арсланова, что привело к рассмотрению дела Оглоблина в особом порядке.

Подобные соглашения заключаются в различных уголовных делах, включая мошенничество, хищения и экстремистскую деятельность. Например, в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении госзаказа экс-гендиректор НПК «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Также, в случае с финансированием экстремистской деятельности, Экрем Мамедов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему получить срок лишения свободы близкий к минимальному.

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