Руководитель Popcorn Books дал показания на Евгения Капьева
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, обвиняемого в распространении экстремистской литературы. Фигурант заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину. В ходе оглашения протокола допроса господина Протопопова выяснилось, что он дал показания на гендиректора издательской компании «Эксмо» Евгения Капьева.
Евгений Протопопов, а также еще двое сотрудников «Эксмо» — директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев — были задержаны в мае 2025 года. Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. Их уголовные дела рассматривались отдельно.
Практика давать показания на других фигурантов или сотрудничать со следствием до начала судебного разбирательства широко распространена. Такое досудебное соглашение о сотрудничестве позволяет обвиняемым получить смягчение наказания. Например, бывший заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин, обвиняемый во взяточничестве, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с Главной военной прокуратурой, что гарантирует ему сравнительно небольшой срок. Бывший начальник 1-го управления ГУС Александр Оглоблин также давал показания на Халила Арсланова, что привело к рассмотрению дела Оглоблина в особом порядке.
Подобные соглашения заключаются в различных уголовных делах, включая мошенничество, хищения и экстремистскую деятельность. Например, в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении госзаказа экс-гендиректор НПК «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Также, в случае с финансированием экстремистской деятельности, Экрем Мамедов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему получить срок лишения свободы близкий к минимальному.