Руководитель Popcorn Books дал показания на Евгения Капьева

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, обвиняемого в распространении экстремистской литературы. Фигурант заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину. В ходе оглашения протокола допроса господина Протопопова выяснилось, что он дал показания на гендиректора издательской компании «Эксмо» Евгения Капьева.

Евгений Протопопов, а также еще двое сотрудников «Эксмо» — директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев — были задержаны в мае 2025 года. Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. Их уголовные дела рассматривались отдельно.