Завод в Тамбовской области запустит производство чугуна для РЖД за 52 млн

ООО «Тамбовские литейные технологии» реализуют второй инвестпроект по расширению производства стоимостью 52 млн руб. Большая часть средств — 41 млн руб.— Фонд развития промышленности Тамбовской области (ФРП) предоставил в виде займа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Проект позволил освоить производство изделий из чугуна для нужд РЖД.

В рамках проекта по расширению производства комплектующих изделий для железнодорожных вагонов завод приобрел высокоэффективную плавильную печь для выплавки серого чугуна и стали производительностью 1,5 т за цикл. Оборудование планируют установить до конца года. Оно станет третьей печью на предприятии.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовские литейные технологии» зарегистрировано в Тамбове в 2018 году. Основной вид деятельности — литье стали. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор Алексей Кошеренков. 50% компании принадлежат Вадиму Беляеву и Александру Михееву через нижегородское ООО «Балпроминвест», 30% — Елене Павловой и Елене Смирновой через московское ООО «Инвестиционная компания "Экологические транспортные системы"», 20% — Леониду Брилю. Выручка в 2024 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 679,3 млн руб.

По словам Алексея Кошеренкова, господдержка позволила увеличить объемы производства до 800 т высококачественного литья в месяц. Годовой выпуск превысил 7,5 тыс. т продукции более чем 40 наименований. Около 95% объемов поставляется РЖД — это компоненты для локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. Остальные 5% составляют индивидуальные заказы.

В 2023 году на заем ФРП в размере 15 млн руб. был модернизирован цех механической обработки, где установили токарные, фрезерные и сверлильные станки с ЧПУ.

Как сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Эдуард Никулин, индекс промышленного производства региона в первом полугодии составил 104,9%, а в металлургии достиг 113,6%. Благодаря таким показателям область занимает восьмое место в ЦФО, где весомую роль играет предприятие «Тамбовские литейные технологии».

В большинстве регионов Черноземья сокращается промышленное производство.

Ульяна Ларионова