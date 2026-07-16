Движение транспорта у нижегородского стадиона ограничат из-за матча Суперкубка

Движение транспорта в районе стадиона в Нижнем Новгороде ограничат в связи с матчем Суперкубка России по футболу, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 00:01 до 23:00 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На это время перекроют Волжскую набережную на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, которая также будет закрыта на участке до улицы Самаркандской. Проезд по улице Бетанкура от Волжской набережной до улицы Самаркандской и от Мещерского бульвара также перекроют.

При этом работу общественного транспорта усилят. В матче Суперкубка встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Спартак».

Владимир Зубарев