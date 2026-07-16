Работа транспорта изменится на время матча Суперкубка в Нижнем Новгороде

Работу общественного транспорта усилят в Нижнем Новгороде 18 июля на время матча Суперкубка России по футболу. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 17:00 до 20:00 будет усилена работа маршрутов на улицах Карла Маркса, Советской и Самаркандской, отмечается в сообщении. По завершении матча на ближайших к стадиону остановках пассажиров будут ждать автобусы № 41, 67, 7, 3, 43, 71, 90, 26, 43, 61, 45 и 87. Интервал движения на маршруте № 24 составит до 10 минут.

Сейчас администрация Нижнего Новгорода разрабатывает схему организации дорожного движения на время матча.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде встретятся победитель чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России — московский «Спартак».

Владимир Зубарев