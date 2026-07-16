The Hill: армии США нужно четыре года для пополнения запасов после войны с Ираном
Вооруженным силам США может потребоваться не менее четырех лет, чтобы вернуть запасы вооружений к довоенному уровню. Об этом говорят опрошенные The Hill военные аналитики.
Сделать это за четыре года, по их словам, удастся при условии, что Конгресс выделит необходимые средства. Если же США сейчас продолжат активно воевать с Ираном, то этот срок может растянуться еще на несколько лет.
Как сообщали в Центральном командовании армии США (CENTCOM), к моменту подписания меморандума в июне военные выпустили около 13 тыс. боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет.
По последним известным данным, американские военные израсходовали в Иране $29 млрд. В Пентагоне объяснили увеличение расходов увеличением расходов на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования. При этом наибольшее количество боеприпасов было израсходовано в самом начале операции.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. Белый дом изначально заявлял, что операция продлится от четырех до шести недель, но фактически она продолжалась до 1 мая 2026 года, когда президент Дональд Трамп объявил Конгрессу о завершении активной фазы иранской кампании. При этом Трамп утверждал, что уложился в 60-дневный срок, установленный Резолюцией о военных полномочиях 1973 года, которая требует одобрения Конгресса для продолжения боевых действий после этого периода, или начать вывод войск. Тем не менее перемирие было хрупким, и американская группировка в Персидском заливе оставалась в полной боевой готовности.
На протяжении конфликта Пентагон неоднократно запрашивал дополнительное финансирование. Например, в первые два дня операции было израсходовано боеприпасов на $5,6 млрд. Общие расходы США к началу апреля 2026 года оценивались экспертами Financial Times в $30 млрд, тогда как Пентагон называл цифру в $25 млрд. При этом часть средств, $11,3 млрд, были направлены на обеспечение текущих военных операций США в регионе, а $2-3,6 млрд — на замену и ремонт оборудования. В июне 2026 года Пентагон запросил у Конгресса дополнительно $80 млрд для покрытия расходов по войне с Ираном, включая компенсацию затрат на проведенные операции, логистику и поддержку союзников.