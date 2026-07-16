The Hill: армии США нужно четыре года для пополнения запасов после войны с Ираном

Вооруженным силам США может потребоваться не менее четырех лет, чтобы вернуть запасы вооружений к довоенному уровню. Об этом говорят опрошенные The Hill военные аналитики.

Сделать это за четыре года, по их словам, удастся при условии, что Конгресс выделит необходимые средства. Если же США сейчас продолжат активно воевать с Ираном, то этот срок может растянуться еще на несколько лет.

Как сообщали в Центральном командовании армии США (CENTCOM), к моменту подписания меморандума в июне военные выпустили около 13 тыс. боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет.

По последним известным данным, американские военные израсходовали в Иране $29 млрд. В Пентагоне объяснили увеличение расходов увеличением расходов на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования. При этом наибольшее количество боеприпасов было израсходовано в самом начале операции.