Пензенцам ограничили продажу билетов на московские поезда

Пензенцы не могут купить билеты на несколько поездов до Москвы. По данным «Пензаинформ», продажи на большинство составов открыты только до конца сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Пензы в Москву можно уехать только на "Суре" после 30 сентября

Фото: vk.com / rzd_official Из Пензы в Москву можно уехать только на "Суре" после 30 сентября

Фото: vk.com / rzd_official

Так, билеты на проходящий поезд из Орска, отправляющийся ежедневно со станции Пенза-I, доступны только до 29 сентября. На поезд 093 «Москва — Пенза» открыта продажа с датами до 30 сентября. На дальнейшие даты можно приобрести билеты только на фирменную двухэтажную «Суру» по маршруту Пенза — Москва — Пенза. «РЖД» не сообщает о причинах ограничения продаж.

Ранее в компании подтвердили отсутствие в продаже билетов на поезда из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург отправлением после 30 сентября. Причиной назвали изменение расписания в связи с ремонтом на железнодорожной инфраструктуре в целях обеспечения безопасности перевозок. В пресс-службе отметили, что продажи откроются после корректировки графика.

Марина Окорокова