«РЖД» приостановили продажу билетов из Волгограда в Москву и Петербург
«РЖД» подтвердили отсутствие в продаже билетов на поезда из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург отправлением с 30 сентября. В компании уточнили, что перевозки по этим маршрутам не прекратятся, но будут выполняться по скорректированному графику, пишет V1.RU.
«РЖД» объяснили отсутствие билетов из Волгограда ремонтными работами
Фото: Приволжская железная дорога
Продажа билетов временно приостановлена в связи с ремонтными работами на инфраструктуре для обеспечения безопасности и надежности перевозок, которые запланированы на октябрь. В пресс-службе Приволжской железной дороги заверили, что продажа билетов начнет открываться в ближайшее время после завершения корректировки графика.
О невозможности приобрести билеты на направления Волгоград — Москва, Волгоград — Санкт-Петербург и обратно стало известно 10 июля. По словам пассажиров, из Волгограда в Москву нет билетов с 30 сентября по 24 октября, а в обратном направлении — с 1 по 25 октября. Сервис покупки предлагает добавить билеты в лист ожидания с уведомлением об их появлении.