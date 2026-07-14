«РЖД» приостановили продажу билетов из Волгограда в Москву и Петербург

«РЖД» подтвердили отсутствие в продаже билетов на поезда из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург отправлением с 30 сентября. В компании уточнили, что перевозки по этим маршрутам не прекратятся, но будут выполняться по скорректированному графику, пишет V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «РЖД» объяснили отсутствие билетов из Волгограда ремонтными работами

Фото: Приволжская железная дорога «РЖД» объяснили отсутствие билетов из Волгограда ремонтными работами

Фото: Приволжская железная дорога

Продажа билетов временно приостановлена в связи с ремонтными работами на инфраструктуре для обеспечения безопасности и надежности перевозок, которые запланированы на октябрь. В пресс-службе Приволжской железной дороги заверили, что продажа билетов начнет открываться в ближайшее время после завершения корректировки графика.

О невозможности приобрести билеты на направления Волгоград — Москва, Волгоград — Санкт-Петербург и обратно стало известно 10 июля. По словам пассажиров, из Волгограда в Москву нет билетов с 30 сентября по 24 октября, а в обратном направлении — с 1 по 25 октября. Сервис покупки предлагает добавить билеты в лист ожидания с уведомлением об их появлении.

Марина Окорокова