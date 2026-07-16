Депутаты Ставрополья ограничат использование служебного авто

На итоговом заседании Думы Ставропольского края депутаты приняли два решения, инициатором которых выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Чиновники откликнулись на просьбу об ограничении использования служебного авто, написал господин Владимиров в Telegram-канале.

По словам губернатора, это поможет снизить нагрузку на АЗС в условиях текущей ситуации на топливном рынке. Владимир Владимиров назвал такое решение проявлением ответственности и солидарности с жителями края.

Также депутаты поддержали сокращение числа народных избранников, работающих на постоянной основе. Если раньше из 50 парламентариев на постоянной основе трудились 25 человек, то теперь их будет 15. Сэкономленные средства направят на поддержку участников спецоперации и их семей, а также на решение задач развития Ставропольского края, уточнил господин Владимиров.

Накануне Владимир Владимиров сообщил, что поручил краевым министрам и главам муниципалитетов сократить использование служебного транспорта. По оценкам властей, эта мера позволит высвободить для коммерческого рынка около 3 тыс. тонн топлива ежемесячно. Губернатор также предложил топливным компаниям увеличить лимиты продажи горючего на один автомобиль, чтобы сократить очереди на АЗС.