На Ставрополье чиновникам ограничат служебные поездки ради экономии топлива
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что поручил краевым министрам и главам муниципалитетов сократить использование служебного транспорта. По оценкам властей, эта мера позволит высвободить для коммерческого рынка около 3 тыс. тонн топлива ежемесячно.
«Для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, все выезды — только по согласованию со мной. Аналогичные обращения — к муниципальным администрациям, к Думе края и советам депутатов на местах»,— сообщил господин Владимиров в Telegram по итогам совещания по вопросам снабжения края топливом.
Губернатор также предложил топливным компаниям увеличить лимиты продажи горючего на один автомобиль, чтобы сократить очереди на АЗС. Сейчас на местных заправках отпускают лишь от 20 до 30 литров на машину. Из-за этого водителям приходится отстаивать очереди дважды, чтобы полностью заправить машину, и это искусственно удваивает нагрузку на станции, считает глава региона.
Для машин скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб губернатор поручил обеспечить закупки топлива по прямым контрактам с крупными нефтяными компаниями. «Списки транспорта на заправку будут выверены... Весь административный транспорт будет исключен»,— написал Владимир Владимиров.
Проблемы с топливом в Ставропольском крае и других регионах юга России наблюдаются с августа 2023 года. Тогда местные власти связывали перебои с логистическими трудностями, снижением производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов, а также с повышенным спросом из-за сезона отпусков и уборочных работ. Несмотря на то, что Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края неоднократно опровергало информацию о дефиците топлива в регионе, отмечались локальные простои на АЗС по некоторым видам горючего. Депутаты Думы Ставропольского края даже обращались к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать нехватку топлива на нефтебазах, опасаясь срыва осенних полевых работ.
Похожие меры по экономии топлива ранее принимались и в других регионах. Например, в июле 2026 года правительство Новосибирской области рекомендовало компаниям переводить сотрудников на дистанционную работу, а в Томской области чиновникам предлагали проводить совещания онлайн и детальнее планировать служебные выезды. Ранее, в Забайкальском крае, власти вводили режим повышенной готовности из-за дефицита топлива, ограничив продажу бензина физическим лицам до 15 литров за одну заправку. В некоторых странах Азии также переходили на неполную рабочую неделю или удаленный формат работы для сокращения поездок на личных автомобилях.