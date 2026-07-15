На Ставрополье чиновникам ограничат служебные поездки ради экономии топлива

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что поручил краевым министрам и главам муниципалитетов сократить использование служебного транспорта. По оценкам властей, эта мера позволит высвободить для коммерческого рынка около 3 тыс. тонн топлива ежемесячно.

«Для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, все выезды — только по согласованию со мной. Аналогичные обращения — к муниципальным администрациям, к Думе края и советам депутатов на местах»,— сообщил господин Владимиров в Telegram по итогам совещания по вопросам снабжения края топливом.

Губернатор также предложил топливным компаниям увеличить лимиты продажи горючего на один автомобиль, чтобы сократить очереди на АЗС. Сейчас на местных заправках отпускают лишь от 20 до 30 литров на машину. Из-за этого водителям приходится отстаивать очереди дважды, чтобы полностью заправить машину, и это искусственно удваивает нагрузку на станции, считает глава региона.

Для машин скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб губернатор поручил обеспечить закупки топлива по прямым контрактам с крупными нефтяными компаниями. «Списки транспорта на заправку будут выверены... Весь административный транспорт будет исключен»,— написал Владимир Владимиров.