Суд в Москве отклонил апелляцию Euroclear на взыскание €200 млрд по иску ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank, которую тот направил в ответ на решение Арбитражного суда Москвы. Последний в мае взыскал с бельгийского депозитария €200 млрд в пользу Банка России. Об этом «РИА Новости» сообщил участник заседания. Оно проходило в закрытом режиме.

«Решение оставили в силе»,— сказал собеседник агентства. Заседание продолжалось около 6 часов — примерно с 10:30 до 16:30 мск.

В декабре 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear убытки, связанные с блокировкой активов. Общий размер ущерба оценили в €200 млрд. Суд удовлетворил иск 15 мая этого года. Euroclear отказался признавать решения российского суда. 26 мая суд в Москве обратил решение о взыскании к немедленному исполнению. Бельгийский депозитарий подал апелляцию по этому решению.