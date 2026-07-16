Обвиняемые в краже королевских драгоценностей из Лувра заговорили спустя девять месяцев

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограбление произошло 19 октября 2025 года, когда двое злоумышленников с помощью автовышки проникли в Галерею Аполлона, разбили витрину и похитили драгоценности. Еще двое сообщников ожидали их на скутерах. Вся операция заняла около семи-восьми минут, и грабителям удалось унести восемь или девять ювелирных изделий из коллекции французской короны общей стоимостью около €88 млн. Одна из похищенных корон императрицы Евгении была найдена поврежденной неподалеку от музея, предположительно, преступники обронили ее при побеге.

Прокурор Парижа Лора Бекко подчеркивала, что ограбление совершили, скорее, мелкие преступники, а не профессионалы, судя по профилям арестованных. Все четверо подозреваемых, задержанных в ходе расследования, оказались жителями одного квартала Обервилье, уже знакомыми полиции по делам о кражах. Тем не менее, следователи обнаружили признаки профессиональной подготовки: злоумышленники использовали одноразовые телефоны для заказа автовышки, а также действовали хладнокровно, несмотря на шум и попытки охраны.

Долгое время правоохранительные органы не могли выйти на след похищенных сокровищ. Эксперты выражали опасения, что драгоценности могли быть распилены или переплавлены, что сделало бы их возврат практически невозможным. При этом Лувр, согласно заявлению его директора, Лоранс де Кар, имел устаревшую систему наружного видеонаблюдения, которая оказалась «слабым местом» музея. Инцидент вызвал широкий резонанс, и президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал найти виновных и вернуть украденное. Сообщалось также о попытках похитителей продать драгоценности через даркнет.