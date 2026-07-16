Глава Удмуртии поручил муниципалитетам подготовить инфраструктуру к дождям

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главам муниципалитетов подготовить города к дождям на следующей неделе. Об этом он рассказал в Мах, комментируя разливы рек и подтопления улиц в регионе.

«Ливни идут по всей республике и будут идти на следующей неделе. Поэтому глав городов и районов, особенно Алексея Заметаева (глава Воткинска) и Дмитрия Чистякова (глава Ижевска), прошу обратить на сообщение особое внимание»,— сказал глава республики.

Как рассказал господин Бречалов, сообщения от граждан в течение недели поступали из Воткинска, Ижевска, Завьяловского и Красногорского районов. Также он поручил контролировать гидротехнические сооружения, проверять готовность спецслужб и проинформировать население о действиях в случае подтопления.

Напомним, в Глазове за сутки выпало 96% от месячной нормы осадков. Из-за разлива реки Сыга 14 июля в городе ввели режим ЧС. В зоне подтопления было 249 придомовых территорий. К утру 16 июля в городе практически ликвидировали последствия непогоды.