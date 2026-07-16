СКР возбудил уголовное дело после гибели главного инженера ЗАЭС при ударе дрона
Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) 16 июля возбудило уголовное дело о теракте в связи с атакой украинского дрона на гражданский автомобиль в Энергодаре, в результате чего погибли два человека, включая главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, проработавшего на АЭС более 20 лет.
«Росатом» заявил, что ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию». В МИД РФ также потребовали от МАГАТЭ «четкого и артикулированного заявления с осуждением этого убийства». Агентство отреагировало, но не так, как того ожидали в Москве.
Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в Энергодаре при атаке дрона — не первый случай. С начала года это как минимум второй погибший сотрудник станции, а всего с начала эскалации погибло семь человек, 40 пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее, в апреле, сообщалось о гибели водителя при ударе беспилотника по транспортному цеху АЭС.
Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, с марта 2022 года подвергается регулярным обстрелам и атакам дронов. По данным «Росатома», с весны 2026 года наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, при этом было зафиксировано более 460 атак БПЛА и 16 ударов артиллерии по станции. МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность, подчеркивая, что атаки на ядерные объекты неприемлемы и увеличивают риск ядерной аварии, однако агентство воздерживается от прямого указания на виновных.