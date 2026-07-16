СКР возбудил уголовное дело после гибели главного инженера ЗАЭС при ударе дрона

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) 16 июля возбудило уголовное дело о теракте в связи с атакой украинского дрона на гражданский автомобиль в Энергодаре, в результате чего погибли два человека, включая главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, проработавшего на АЭС более 20 лет.

«Росатом» заявил, что ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию». В МИД РФ также потребовали от МАГАТЭ «четкого и артикулированного заявления с осуждением этого убийства». Агентство отреагировало, но не так, как того ожидали в Москве.