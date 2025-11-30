Подгорица сменит россиянам режим

Власти Черногории впервые четко обозначили срок введения виз для граждан РФ. В черногорском МИДе сообщили, что отмена действующего сейчас безвизового режима для россиян произойдет «до конца сентября 2026 года». Это необходимо для того, чтобы республика могла вступить в Евросоюз уже в 2028 году. Что бывает при отмене безвизового режима, Черногория, во многом живущая за счет туризма, уже узнала на практике: после недавнего введения виз для граждан Турции только за один месяц Черногорию покинули 9 тыс. турок. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

О предстоящем ужесточении визового режима для граждан РФ черногорские власти предупреждали и раньше. В середине ноября премьер Милойко Спаич объявил в интервью Euronews, что его страна «очень скоро» введет визы для россиян, чтобы вступить в ЕС в 2028 году. Месяцем ранее анонсировал «очень скорое» введение виз для граждан РФ в интервью изданию Politico и президент республики Яков Милатович. Президент, впрочем, тогда оговорился, что власти попытаются «отложить вопрос с визами насколько это возможно, чтобы сохранить жизнеспособность своего туристического сектора».

Согласно официальной статистике, туризм дает 26% черногорского ВВП, а ежегодно республику посещают около 230 тыс. россиян — во многом благодаря тому, что виза для этого им не нужна.

И вот теперь власти Черногории впервые назвали конкретный срок введения виз для граждан РФ. «Необходимо, чтобы до конца третьего квартала 2026 года Черногория привела свою визовую политику в соответствие с требованиями ЕС, что означает в том числе и введение виз для граждан России»,— сообщили в конце недели в черногорском МИДе.

Помимо 230 тыс. российских туристов, посещающих ежегодно Черногорию, в республике, по данным местного МВД, более или менее постоянно проживает около 21 тыс. граждан РФ. Основанием для получения ВНЖ для них до сих пор было либо открытие фирмы, либо приобретение недвижимости. Да и разрешенные 30 дней безвизового пребывания в Черногории сейчас можно вполне законно продлевать сколько угодно раз, периодически выезжая ненадолго из страны.

Столь либеральный режим в последнее время все чаще критикует Евросоюз. В Брюсселе напоминают, что приведение визового режима в соответствие с требованиями ЕС является одним из ключевых условий как для будущего членства Подгорицы в Евросоюзе, так и для получения ею средств из европейского Плана роста, который предусматривает выделение претендентам на вступление €6 млрд, а Черногории из этой суммы предназначено €383,5 млн.

Приводя визовую политику в соответствие с требованиями ЕС, черногорское правительство отменило в октябре безвизовый режим для четырех стран — Армении, Узбекистана, Египта и Кувейта.

В списке государств, гражданам которых виза для въезда в Черногорию не нужна (не считая членов и кандидатов в члены ЕС, США и некоторые другие страны), остались Россия, Китай, Турция, Азербайджан, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн.

С 30 октября безвизовый режим был в срочном порядке отменен для граждан Турции — после ранения жителя Подгорицы в ходе драки с участием турок и азербайджанцев. Это обернулось для адриатической республики немалыми проблемами. По данным местного МВД, только за один месяц Черногорию покинули 9 тыс. турок. Турецкие авиакомпании отменили многие рейсы в Подгорицу и Тиват. А в Стамбуле предупредили о «возможном ответном шаге», что всерьез обеспокоило черногорцев, имеющих в Турции многочисленных родственников или посещающих эту страну для лечения.

Впрочем, чтобы стать членом ЕС в 2028 году (для чего Подгорица и собирается вводить визы в том числе и для граждан РФ), ей нужно завершить переговоры о вступлении уже до конца будущего года. Пока же из 33 переговорных позиций полностью согласованы только 7, а до конца этого года власти Черногории намерены снять еще 5 тем. Но даже в этом случае завершить в будущем году весь процесс, «закрыв» оставшиеся более 20 переговорных разделов, будет крайне сложно.