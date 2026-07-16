Принцесса стиля

Самая молодая из актуальных британских поп-артисток Сиенна Спиро выпустила альбом «Visitor». Игорь Гаврилов оценил запись, с которой Сиенна Спиро решила конкурировать одновременно с Адель и Ланой Дель Рей — и впоследствии занять место, пустующее после ухода Эми Уайнхаус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома Сиенны Спиро «Visitor»

Фото: Capitol Обложка альбома Сиенны Спиро «Visitor»

Фото: Capitol

Наряду с артистками, выглядящими и звучащими по-передовому, в чартах всегда есть некто, олицетворяющий ретро. В последние годы это были исландка Лейвей (см. “Ъ” от 25 августа 2025 года) и англичанка Рей. Песни обеих не имеют ничего общего с массовой поп-продукцией, и при этом обе хорошо знакомы совсем молодому поколению слушателей благодаря TikTok и компьютерным играм.

Та же история произошла с жительницей Лондона Сиенной Спиро. Она начала выкладывать свои видео в TikTok в 2021 году в возрасте 16 лет, а писать песни и того раньше — в 10. Спиро утверждает, что вдохновлялась она тогда Фрэнком Синатрой и Эттой Джеймс. Но прирожденной артисткой она не была и, даже начав концертную карьеру,— в это сложно поверить — стеснялась своего тела. В 2024 году вышел сингл «Maybe», с которым она впервые пробилась в официальный британский чарт. Затем были гастроли на разогреве у Тедди Свимса и Сэма Смита.

В феврале 2025 года Спиро выпустила целых восемь песен под обложкой с названием «Sink Now, Swim Later», но этот релиз она считала не альбомом, а EP. А настоящий дебютный альбом, «Visitor», выпустила только сейчас, после того как песня «Die On This Hill» стала мировым хитом и продалась тиражом 4 млн. В TikTok-роликах под эту песню люди изображали трагедию — падали на колени, хватаясь за сердце.

Песня «Die On This Hill» родилась, когда Сиенна Спиро разучивала на фортепиано «Bohemian Rhapsody» Queen. Не стоит искать между ними сходство.

«Die On This Hill» — это скорее движение в сторону Адель, медленно разворачивающаяся вширь, богато оркестрованная пауэр-баллада, которая, несомненно, принесет Спиро номинации на все возможные музыкальные премии.

Песня прошла через несколько итераций, довести ее до лучшей студийной кондиции певице помогли три продюсера. Сиенна Спиро выбрала «бригадную» модель создания песен. В списке продюсеров альбома «Visitor» значатся восемь имен. Она может себе это позволить.

Сиенна Спиро — плоть от плоти лондонской элиты. Ее отец — ювелир, выполнявший заказы Джей Зи, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу и принцессы Уэльской. Мать сотрудничает с еврейскими благотворительными организациями и дружна с королевской семьей. «Происхождением из рабочего класса» тут и не пахнет. Если Эми Уайнхаус была дочерью таксиста, а Адель ее мать-мебельщица и вовсе воспитывала одна, то Сиенна Спиро с детства имела все необходимое для полноценных занятий искусством. Она училась в хороших частных школах, но в 16 лет забросила все прочие занятия, чтобы сконцентрироваться на музыке.

Кому-то это покажется надуманной гипотезой, но выверенное, отшлифованное звучание песен Сиенны Спиро вполне созвучно сбалансированной жизни самой певицы. Ее фотосессии, идеально стилизованные под Лондон 1960-х, отражают и ее нынешний статус девушки из высшего общества. Поет она исключительно об отношениях, прошлых и нынешних. Когда в песне «He’s Not My Baby, I’m His» Спиро поет об отношениях с мужчиной «вдвое старше меня», на общем ровном фоне альбома это выглядит чуть ли не революционно.

Альбом «Visitor» состоит из песен двух типов: возвышенных баллад в духе Адель и Ланы Дель Рей и более подвижного музицирования в стиле Эми Уайнхаус. Среди влияний Спиро также называет Нину Симон, Дину Вашингтон, Сару Вон, Барбру Стрейзанд и Нэнси Синатру. К своему «большому стилю» Сиенна Спиро пришла очень быстро.

Если послушать песню «You Stole The Show», становится очевидно, что уже сейчас она готова создать песню для следующего фильма о Джеймсе Бонде. А ей всего 20.

Интересно, что девушка с такими амбициями первый импульс к успеху получила на платформе, которая стимулирует авторов писать короче и проще, так как аудиторию нужно зацепить в первые 20–30 секунд. Возможно, главное достижение Сиенны Спиро в том, что она смогла использовать преимущества TikTok и при этом преодолела его шаблоны, вышла на уровень классической эстрады. И, конечно, виноват голос. Широкий, проникающий в сердце, в нужных местах надломленный, в других — сметающий все на своем пути. Серебряная ложка во рту просто удачно его дополнила.