Джаз вышел из берегов

Лейвей, соотечественница Бьорк и Sigur Ros, записала новый альбом «Мatter Of Time», в котором традиции американского песенного сочинительства прошлого века сплелись с дерзостью альтернативного рока. Звук в наушниках сделал погромче Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лейвей снова обезоруживает непривычными для поп-звезды застенчивостью и самоиронией

Фото: Tommaso Boddi / Gold House / Getty Images Лейвей снова обезоруживает непривычными для поп-звезды застенчивостью и самоиронией

Фото: Tommaso Boddi / Gold House / Getty Images

Поп-музыка в представлении членов американской Академии звукозаписи — понятие, простирающееся далеко за рамки танцевальных хитов и приставучих мелодий. Исландская певица Лейвей (оригинальное написание имени — Laufey Lin Bing Jonsdottir) заявила о себе, когда ее второй альбом «Bewitched» (2023) удостоился Grammy как «лучший традиционный поп-альбом с вокалом» и обошел в этой номинации Брюса Спрингстина. «Традиционный» — значит соответствующий стандартам золотой эпохи популярной музыки — 1930–1950-х, однако выпущенный на рынок с той же помпой, что и свежие хип-хоп-релизы или танцевальная электроника. И конечно, это треки, получившие популярность на цифровых площадках: песни Лейвей набрали более 5 млрд прослушиваний в Spotify.

Лейвей — застенчивая девушка без тени гламурного лоска. В ее крови течет исландская и китайская кровь. Она училась игре на фортепиано и виолончели у своей матери, скрипачки Линь Вэй, и сделала себе имя, публикуя в TikTok фрагменты оригинальных композиций и каверы в диапазоне от Чета Бейкера до Билли Айлиш. В случае с «Bewitched» средством реализации фантазий и амбиций Лейвей был джаз, что придавало ее размышлениям на современные темы туманный, вневременной характер.

На протяжении всей истории поп-музыки на музыкальном рынке регулярно появляются артисты, эксплуатирующие ретрофетишизм, и критики уже сравнивают альбом Лейвей «Мatter Of Time» с «What’s New» (1983) Линды Ронстадт, который появился в консервативную рейгановскую эпоху, и, конечно, проводят лежащие на поверхности параллели с Эми Уайнхаус и Ланой Дель Рей. Сходство — в стопроцентном следовании аутентичному ретро без каких-либо намеков на современность в аранжировке, но с идеальным студийным качеством. Записи этих исполнительниц были сделаны с максимальным пиететом к старому звуку, но оказались жизненно важными для поколений современников. Так же складывается и судьба Лейвей. В ее музыке есть ощущение полного физического погружения в эпоху «Великого американского песенника», примерно как в альбоме Брайана Ферри «As Time Goes By» (1999). Но «Matter Of Time» точно не музей восковых фигур.

После успеха альбома «Bewitched» островитянке Лейвей требовался шаг на еще более широкий простор мейнстрима. Ее союзником стал один из самых востребованных продюсеров и сонграйтеров нашего времени Аарон Десснер. Его феномен состоит в том, что, будучи постоянным участником постпанк-группы The National, он сделал карьеру как автор песен из репертуара самых больших стадионных поп-звезд нашего времени, в первую очередь — Тейлор Свифт. Его участие в работе над альбомом Лейвей — это как прикосновение Мидаса. В случае с «Мatter Of Time» Десснер укрепил союз классического и джазового образования певицы с доступным массам сонграйтингом. Или, словами самой Лейвей, открыл ее «третий музыкальный глаз».

Если стилистически музыка Лейвей осталась примерно в прежних берегах, то тематика песен стала глубже. «В этом альбоме я хотела сделать более громкое заявление,— говорит певица в интервью The Guardian.— Меня знают как тихую певицу. Я такая и есть, но я также хочу показать и не слишком привлекательные стороны своей натуры».

Вершиной альбома стала песня «Snow White», в клипе на которую Лейвей поет на фоне потрясающей исландской природы. Это идеальное попадание в «большой стиль» американской песни, которому свойственна лаконичность, доступность музыкальной идеи и одновременно голливудский размах аранжировки. А уникальный собственный ингредиент Лейвей — самоирония. «Я не думаю, что красива, да и к чему это обсуждать?» — поет исландка. Самое удивительное в том, что в вокале Лейвей есть едва заметные и редкие, но все же шероховатости и она не стала вычищать их на постпродакшене.

С точки зрения композиции абсолютным откровением стала песня «Tough Luck», в которой лиричная первая часть со сладчайшими струнными перерастает в альтернативный хит с диктатом барабанов. И здесь же — любимый прием Лейвей. Она обрывает песню резко, ровно в том месте, где все уже сказано, не желая надолго откладывать неизбежный финал.

Размеренный ход завершающей «Sabotage» скрывает в себе тревогу и надлом, которые выходят на поверхность остроугольными скрипичными пассажами и в конце концов оккупируют слышимое пространство, деконструируя всю эту голливудскую красоту.

Наряду с выверенным до ноты музыкальным материалом в нынешнем коммуникационном арсенале Лейвей есть игрушечный зайка Мэй-Мэй, под именем которого певица выпускает альтернативные версии своих композиций. Он полная противоположность лабубу — добрый и пушистый. Но функция у него та же — усиливать фанатский спрос на бренд «Лейвей» (напомним, что модой на лабубу мы обязаны солистке Blackpink Лисе). А вот средства, полученные от его продаж, идут на благотворительность — в ее собственный фонд, поддерживающий музыкальное образование.

Игорь Гаврилов