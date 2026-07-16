В Черноземье за полгода ликвидировано почти вдвое больше компаний, чем открыто

В первом полугодии 2026 года в шести регионах Черноземья количество ликвидированных коммерческих организаций превысило число вновь созданных в среднем на 90%. Наиболее острая ситуация сложилась в Курской и Белгородской областях, где закрытий более чем в два раза больше, чем открытий. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидирующую позицию по абсолютному числу закрытий занимает Воронежская область, где за первое полугодие ликвидировано 1 149 компаний при 674 открытых. Превышение «смертности» над «рождаемостью» здесь составило 70,5%. Динамика закрытий год к году снизилась на 16,6%, открытий — на 21,8%.

Самый высокий процент превышения «смертности» компаний над «рождаемостью» — в Курской области, где было закрыто 405 предприятий, а создано 159 (154,7%). При этом закрытия сократились на 26,4%, открытия — на 29,6%.

В Белгородской области при 805 ликвидациях зарегистрировано 335 новых фирм — превышение закрытий над открытиями составило 140,3%. Закрытия выросли на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как открытия сократились на 30,5%.

Чуть меньше превышение в Орловской области: ликвидировано 355 компаний, зарегистрировано 156 (127,6%). Число закрытий выросло на 9,6%, открытий — сократилось на 10,9%.

В Тамбовской области закрыто 329 организаций, открыто 153 — превышение составило 115,0%. Закрытия выросли на 38,2%, открытия снизились на 18,6%.

Самый низкий процент превышения среди регионов Черноземья — в Липецкой области, где закрыто 463 организации, открыто 289 (60,2%). При этом динамика закрытий показала рекордное снижение среди регионов Черноземья — минус 40,9%, открытий — минус 26,3%.

В целом по России число открытий предприятий в первом полугодии 2026 года сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 67 тыс., что стало рекордно низким показателем за последние 17 лет. Численность закрытых компаний сократилась на 9% и составила 119 тыс. Отставание открытий от ликвидаций в целом по стране составило 44%.

«Снижение числа новых компаний до минимума с 2010 года свидетельствует о продолжающемся спаде предпринимательской активности. Структура закрытий в первом полугодии 2026 года также заметно изменилась. Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП. Число предприятий, ликвидированных таким образом, выросло более чем в три раза. Вместе с нарастанием волны "упрощенных" закрытий сократился вклад налоговых органов в общий пул ликвидаций: количество предприятий, исключенных из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений, уменьшилось на 32%»— обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025-м разница между «смертностью» и «рождаемостью» бизнеса в макрорегионе достигала 36,7%.

Ульяна Ларионова