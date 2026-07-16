Хуснуллин пообещал Путину открыть трассу до Тюмени в декабре
Скоростную автотрассу М-12 «Восток» до Тюмени откроют в декабре. Об этом на встрече с президентом России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
Фото: пресс-служба президента РФ
Вице-премьер отметил, что из-за «поздней весны» реализация проектов по строительству дорог отстала на месяц в разных регионах. Однако темпы удалось нагнать. «То есть все планово идет — и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство обходов Тюмени, Омска, Новосибирска»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по пресс-службе Кремля).
«Когда примерно до Тюмени дойдете?» — спросил Владимир Путин. «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть»,— ответил господин Хуснуллин.
Трасса М-12 «Восток» — скоростная автомобильная дорога, соединяющая Москву, Казань и Екатеринбург. Участок до Тюмени власти планировали открыть зимой этого года. Ее строительство началось в 2020 году. Проект входит в международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай.
Строительство трассы М-12 «Восток», которая соединяет Москву, Казань и Екатеринбург, началось в 2020 году и велось в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Запустить трассу от Москвы до Казани планировалось к концу 2023 года, а затем продлить её до Екатеринбурга и Тюмени. 8 сентября 2023 года президент Владимир Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. В декабре 2023 года движение было открыто и до Казани. При этом сроки завершения различных участков несколько раз менялись. Изначально планировалось, что до Екатеринбурга трасса будет достроена в 2024 году, до Тюмени в 2025 году. Однако в феврале 2024 года президент Путин изменил планы, заявив, что М-12 будет продлена до Екатеринбурга уже в 2024 году, а до Тюмени — в 2025 году. В то же время вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о планах достроить дорогу до Екатеринбурга в 2025 году и до Тюмени в 2026 году. Строительство участка Дюртюли—Ачит, который станет продолжением М-12, сталкивалось с проблемами из-за дождей и глинистых грунтов, но в июле 2024 года Марат Хуснуллин утверждал, что это не помешает завершить объект до конца года. При этом сообщалось, что по графику и контракту срок сдачи участка Дюртюли—Ачит — июнь 2025 года.