Хуснуллин пообещал Путину открыть трассу до Тюмени в декабре

Скоростную автотрассу М-12 «Восток» до Тюмени откроют в декабре. Об этом на встрече с президентом России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Вице-премьер отметил, что из-за «поздней весны» реализация проектов по строительству дорог отстала на месяц в разных регионах. Однако темпы удалось нагнать. «То есть все планово идет — и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство обходов Тюмени, Омска, Новосибирска»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по пресс-службе Кремля).

«Когда примерно до Тюмени дойдете?» — спросил Владимир Путин. «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть»,— ответил господин Хуснуллин.

Трасса М-12 «Восток» — скоростная автомобильная дорога, соединяющая Москву, Казань и Екатеринбург. Участок до Тюмени власти планировали открыть зимой этого года. Ее строительство началось в 2020 году. Проект входит в международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай.